Roberta Miranda diz ter sido estuprada e engravidou quando jovem

A sertaneja disse que começou a ter desavenças com o pai aos 14 anos | Reprodução

Cantora afirmou que, depois do estupro, estava grávida de cinco meses, e o homem teria tentado violentá-la de novo.

Roberta Miranda tem um cão de apoio emocional, ideia de sua psicóloga. Foi com o animal no colo que a cantora deu uma entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (9), na qual afirmou ter sofrido um abuso sexual quando jovem.

A sertaneja disse que começou a ter desavenças com o pai, que era alcoólatra e batia nela, aos 14 anos. Cansada das brigas, ela resolveu sair de casa e, para ter onde morar, começou a cantar em uma boate. “Tinha uma pessoa, que não vou falar o nome. Ele se invocou comigo. Ele meteu o revólver na minha cabeça e me estuprou”, relatou a artista.

Na entrevista, a cantora afirmou que, depois do estupro, estava grávida de cinco meses, e o homem teria tentado violentá-la de novo.

“Dei uma cadeirada nele. Ele deu um chute na minha barriga e matou meu filho”, disse, abraçada ao cachorro.

Roberta lançou em dezembro a autobiografia “Um Lugar Todinho Meu”. Escrever o livro, segundo ela, foi uma tarefa dificílima. “Tive coragem quando percebi que poderia ajudar outras mulheres”.

No relato, a cantora também disse que se sentia humilhada com as constantes desavenças com o pai quando ele estava sob efeito do álcool. “Quando não bebia, era o homem que eu mais amava. E, quando bebia, o que mais odiava.”

Fonte: Maria Paula Giacomelli / Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/12:18:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...