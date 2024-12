Roberto Carlos descobre desfalque de R$ 100 milhões em suas empresas

Foto: Reprodução | O desvio foi identificado quando Roberto Carlos decidiu mudar a equipe responsável por sua carreira

O cantor Roberto Carlos, que se apresentará em Belém no final de dezembro, descobriu um “rombo” milionário nas contas de suas empresas. De acordo com a apuração do colunista Daniel Nascimento, do Melhor da Tarde, o desfalque financeiro nos negócios do “rei” ultrapassa os R$ 100 milhões.

O desvio foi identificado quando Roberto Carlos decidiu mudar a equipe responsável por sua carreira. Atualmente, Leonardo Esteves, um dos filhos de Erasmo Carlos, comanda a nova gestão. “Roberto Carlos tem total confiança no Léo. Ele veio para somar”, afirmou o jornalista.

Segundo Nascimento, em 2023, o cantor contratou uma empresa de auditoria para revisar suas finanças. Apesar da gravidade da situação, Roberto Carlos não pretende recorrer à Justiça. “Ele ficou muito chateado, abalado. Não é apenas a questão financeira… Ele se sentiu enganado”, revelou Daniel.

A assessoria de imprensa de Roberto Carlos, por sua vez, refutou as informações e negou que suas empresas estejam enfrentando problemas financeiros. Em nota, o grupo RC afirmou: “As empresas do cantor Roberto Carlos são totalmente saudáveis e não enfrentam qualquer tipo de dificuldade financeira.”

Fonte: Portal Debate Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/08:15:23

