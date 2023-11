Roberto Souza e Joana Coutinho são empossados Procuradores de Justiça do MPPA

O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizou nesta sexta-feira, 24, sessão solene de posse dos promotores de Justiça Roberto Antônio Pereira de Souza e Joana Chagas Coutinho no cargo de Procurador de Justiça. Os novos integrantes do Colegiado foram promovidos pelos critérios de merecimento e antiguidade, respectivamente.

A sessão foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, César Mattar Jr., no auditório Octávio Proença de Moraes, 4º andar do prédio sede do Ministério Público do Estado. Participaram do evento autoridades civis e militares, membros, servidores, bem como familiares dos empossados. O evento foi transmitido e está disponível no canal do MPPA no Youtube.

Os dois novos Procuradores de Justiça foram promovidos em sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada no dia 16 de novembro. Roberto Souza e Joana Coutinho assumirão os cargos de Procurador de Justiça Cível e Procurador de Justiça Criminal, respectivamente.

Em sua fala durante a sessão, o PGJ César Mattar Jr. enfatizou que os dois novos integrantes do Colegiado carregam em seus currículos duas das maiores bandeiras emblemáticas do Ministério Público brasileiro: a área consumerista e a infância e juventude. “Dou as boas-vindas aos agora Procuradores de Justiça Joana e Roberto, que sempre defenderam a missão constitucional delegada ao Ministério Público de ser vetor para a composição de litígios, fundamentalmente da missão de ser um MP resolutivo”.

PERFIL

Roberto Antônio Pereira de Souza é graduado em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama). Ingressou na carreira de Promotor de Justiça em maio de 1988 por concurso público, e foi lotado em Limoeiro do Ajuru. Como promotor de justiça de 1ª entrância atuou nas comarcas de Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Baião e como promotor de justiça da 2ª entrância trabalhou nas comarcas de Cametá, Breves, Alenquer, Itaituba, Tucuruí, Capanema e Castanhal. Como promotor de justiça da 3ª entrância (capital) foi titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, da 7ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, atuando nessa área por 21 anos, e da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém, onde estava desde 2014.

Joana Chagas Coutinho é graduada em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama). Ingressou na carreira de membro do Ministério Público do Estado do Pará em 23 de maio de 1988, em virtude de aprovação em concurso público. Na 1ª Entrância foi lotada nas Comarcas de Aveiro e Cachoeira do Arari. Em 1990 fora promovida, pelo critério de merecimento, para a 2ª Entrância à comarca de Altamira e removida para a de Marabá. Em 1993 fora promovida, pelo critério de merecimento, ascendendo para a Terceira Entrância e iniciando a sua jornada na Capital paraense na 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor, onde permaneceu por 30 anos.

Fonte: Diário do Pará / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2023/20:40:03

