Rodrigo Faro assina com a TV Globo após 16 anos na Record

Foto:Reprodução | Após 16 anos na Record, apresentador estreia na emissora global em participação especial em quadro do “Domingão com Huck”

O apresentador Rodrigo Faro é o mais novo nome no elenco da TV Globo. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Faro assinou contrato com a emissora nesta terça-feira (29) e participará da nova temporada do “Dança dos Famosos”, reality de dança exibido no Domingão com Huck.

A participação especial marca o retorno de Faro à Globo após anos de sucesso na Record. O convite partiu do próprio Luciano Huck, que busca nomes de peso para celebrar os 20 anos do quadro, uma das atrações mais longevas da televisão brasileira. A nova edição estreia no próximo domingo, 3 de agosto.

Nos bastidores, Faro já está em fase de ensaios com os demais participantes e, segundo fontes ligadas à produção, tem se mostrado dedicado e animado com o desafio.

A Globo aposta na presença do apresentador para impulsionar a audiência e ampliar o engajamento nas redes sociais, mas mantém segredo sobre sua participação até a revelação ao vivo, como de costume no programa.

Despedida da Record após 16 anos

Em dezembro de 2024, Rodrigo Faro encerrou oficialmente sua trajetória na Record TV, onde comandou programas de sucesso por 16 anos. Na época, ele publicou uma carta aberta nas redes sociais agradecendo à emissora.

“Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar este ciclo tão especial em minha vida. Decidimos, em comum acordo (emissora e eu), não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão”, escreveu.

O apresentador também destacou que a emissora foi fundamental para seu crescimento profissional e pessoal.

“A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano”.

