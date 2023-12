Rodrigo Simas fala sobre bissexualidade: ‘Não me importo tanto com o que os outros pensam’

Após quase dois anos longe das novelas, Rodrigo Simas volta à TV em ‘Renascer’ e avalia que intervalo serviu para amadurecer.

Rodrigo Simas deu uma pausa de dois anos sem gravar novelas. E agora, o ator de 31 anos se prepara para voltar para as telas da Rede Globo, no elenco da nova versão de “Renascer”. A trama de Benedito Ruy Barbosa, originalmente exibida em 1993, ganha reedição na faixa das 21h pelas mãos de Bruno Luperi, autor do recente remake de “Pantanal” (2022), na TV Globo.

Criado em uma família com aptidão para as artes cênicas, ao lado dos irmãos Felipe Simas (vilão de “Fuzuê”, novela das 19h) e Bruno Gissoni (na série “Rio Connection”, do Globoplay) , Rodrigo acredita estar diante de seu papel mais maduro até agora. É algo descolado dos galãs enfileirados em produções como “Fina estampa” (2011), “Malhação” (2012), “Além do horizonte” (2013), “Boogie Oogie” (2014) e “Orgulho e paixão” (2018), entre outras. O verbo “renascer”, ele mesmo reconhece, lhe cai bem no momento.

Em março, o ator afirmou que era bissexual. A informação ganhou destaque no noticiário e, desde então, ainda dá pano para manga. Nesta semana mesmo, o influenciador digital e ex-BBB Fred Bruno provocou barulho nas redes sociais ao dizer que estaria aberto a “nova experiências” com o artista, namorado da também atriz Agatha Moreira.

Segundo o ator, ele vive um momento de mais tranquilidade, de não se importar tanto com o que os outros pensam. “E acho que há uma coisa da sociedade hipócrita em que a gente vive, e que vai repreendendo cada vez mais as pessoas, para elas não poderem ser só o que são. Nesse sentido, é até bom falar sobre isso, para naturalizar. Mas acho que esse tema tem que parar de virar pauta. Está aí uma coisa normal. O mundo é assim, muito mais assim do que todo mundo sabe”, declarou.

Fonte: O Liberal /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/14:12:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...