Romeiros a caminho de Trindade encontram três serpentes enroscadas às margens de rio

Três jiboias enroscadas à beira de rio, em Goiás — Foto: Arquivo pessoal/Diego Alves Lima

De acordo com biólogo, os animais estavam em acasalamento. Vídeo foi gravado em Cezarina, próximo à Ponto do Rio dos Bois.

Romeiros que estavam a caminho de Trindade encontraram três serpentes enroscadas às margens de um rio em Cezarina, região sul de Goiás. A caminho de Trindade, Diego Alves Lima, 32 anos, conta que ele, a esposa e um casal de amigos se surpreenderam ao encontrar os três animais na cena curiosa.

O vídeo foi gravado na última sexta-feira (20). Segundo Diego, eles estavam próximos à Ponte do Rio dos Bois quando encontraram as três serpentes enroscadas. Daiane Franco, escreveu nas redes sociais que foi um susto, apesar da aparente tranquilidade dos animais.

“Nós que encontramos elas. Foi um susto, porém elas estavam bem tranquilas e ficaram bem quietinhas para serem filmadas 😂”, escreveu.

O serralheiro Diego conta que apesar, de a cena parecer inusitada para muita gente, esta não é a primeira vez que ele viu serpentes enroscadas dessa forma.

“Eu já tinha visto de duas [cobras], mas de três foi a primeira vez”, disse ele em entrevista.

Nas imagens, é possível ver os três animais no chão enrolados uns aos outros das caldas às cabeças. De acordo com o biólogo Edson Abraão, os animais que aparecem no vídeo são jiboias.

Edson explica que a espécie pode encontrada em todo o Brasil e não é peçonhenta. Sobre o enroscamento, ele esclarece que provavelmente são dois machos e uma fêmea que estavam em acasalamento.

“Ela faz um acasalamento ‘grupal’ porque percebe que esses são os machos mais fortes para ter filhotes, com uma genética mais resistente”, explica o biólogo.

Diego, responsável pela gravação do vídeo, diz que ninguém ficou com medo dos animais porque sabia que são bichos “mansos”. O biólogo Edson confirmou essa informação e completou que entre as serpentes, a jiboia é a menos agressiva.

Nas redes sociais, internautas demonstraram as mais diversas reações sobre o flagra do grupo. Em um dos comentários, uma usuária diz que no lugar dos romeiros teria corrido com medo das cobras.

“Eu já teria chegado em Trindade 😂 na carreira kk”, escreveu.

Já outros, falam da beleza dos animais e lembram que os bichos estavam na “casa deles”. Diego disse que o grupo não chamou o Corpo de Bombeiros porque as serpentes estavam tranquilas e que após gravarem o vídeo continuaram a caminhada rumo a Trindade.

VEJA VÍDEO:

