Rosto de Jesus no Santo Sudário é recriado por Inteligência Artificial

A ferramenta reconstruiu digitalmente a face de Jesus de Nazaré. | Foto: Reproduição/Midjourney

O uso da inteligência artificial no estudo do Santo Sudário resultou em imagens detalhadas da possível face de Jesus. Confira!

Com o avanço da tecnologia em ritmo acelerado e as novidades impactantes dos últimos anos, a Inteligência Artificial tem sido rotineiramente utilizada em projetos. Um deles envolveu o Santo Sudário e chamou a atenção por usar essa tecnologia para recriar o rosto de Jesus Cristo.

A ferramenta reconstruiu digitalmente a face de Jesus de Nazaré baseando-se nos contornos e marcas do famoso tecido religioso. Considerado por muitos pesquisadores um dos vestígios mais importantes do cristianismo, o Santo Sudário é atualmente guardado em Turin, na Itália e levanta debates acerca de sua origem e autenticidade.

Como a IA foi usada no Santo Sudário?

Com a ajuda de algoritmos avançados, especialistas processaram fotografias em alta resolução. O processo começou com a identificação de detalhes faciais pouco perceptíveis a olho nu, extraindo formas e proporções que serviram de base para a reconstrução digital.

Após isso, o programa cruzou essas informações com bancos de dados antropológicos da região do Oriente Médio do século I, buscando aproximar ainda mais o resultado ao contexto histórico atribuído ao personagem retratado pelo tecido.

A iniciativa exemplifica uma tendência constante de misturar ciência à tecnologia avançada para responder perguntas antigas. Técnicas de restauração digital somadas à capacidade de aprendizado das máquinas permitiram um refinamento progressivo da imagem, favorecendo a identificação de traços físicos e até de possíveis expressões faciais.

Quais os resultados gerados?

O uso da inteligência artificial no estudo do Santo Sudário resultou em imagens detalhadas da possível face de Jesus. Divulgado em 2025, o retrato revelou características compatíveis com os traços comuns da época e região, segundo os pesquisadores envolvidos. A tecnologia também permitiu reconstruir texturas da pele, dos cabelos e da barba, criando uma ilustração que gerou discussões tanto no meio acadêmico quanto no religioso.

Reconstrução tridimensional de contornos faciais;

Mapeamento de possíveis feridas e marcas relatadas nos evangelhos;

Análise de pigmentação sugerida por amostras históricas.

A divulgação das imagens gerou debates sobre os limites entre ciência e arte, já que ao longo da história diferentes culturas idealizaram representações variadas de Jesus. A iniciativa, no entanto, não apresentou um retrato definitivo, mas uma hipótese visual construída a partir de dados disponíveis e critérios técnicos.

Fonte: Correio Braziliense/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2025/17:00:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...