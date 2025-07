Ruim para os dois: Red Bull Bragantino e São Paulo empatam pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada do Brasileirão • Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Equipes se enfrentaram na noite desta quarta-feira (16), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentaram na noite desta quarta-feira (16), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e acabaram ficando no empate por 2 a 2 em partida bastante movimentada.

O centroavante André Silva, logo aos oito minutos do primeiro tempo, abriu o placar, mas os donos da casa empataram aos 42, com o zagueiro uruguaio Guzmán Rodríguez. Aos dois da etapa final, o lateral-direito equatoriano Andrés Hurtado virou. André Silva, de novo, deixou tudo igual aos 18.

Situação na tabela

O Massa Bruta desperdiçou a chance de assumir a liderança isolada do Brasileirão. Está com 27 pontos, o mesmo de Flamengo e Cruzeiro — os rubro-negros aparecem na frente pelo saldo de gols (21 do Mengão, 12 da Raposa e quatro dos interioranos).

Além disso, o Cruzeiro ainda vai enfrentar o Fluminense, às 19h30 desta quinta-feira (17), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O Flamengo, por outro lado, está devendo o confronto contra o Sport, pela 12ª rodada, na Ilha do Retiro, em Recife (PE) — o duelo ainda não tem data confirmada.

Já o Tricolor foi a 13 pontos, à frente apenas dos quatro integrantes da zona de rebaixamento: Vitória, com 12; Juventude, com 11; Fortaleza, com dez; e Sport, com três. Ademais, o São Paulo chegou a cinco jogos sem vencer pelo Brasileirão.

Foram três derrotas seguidas na reta final do trabalho do argentino Luis Zubeldía e uma na estreia de Hernán Crespo — o ex-centroavante começou a segunda passagem pelo MorumBIS perdendo por 2 a 0 para o Flamengo, no domingo (13).

O jogo

Pressionado pela posição na tabela de classificação, o São Paulo partiu para o ataque nos primeiros instantes de partida — e não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos, Luciano fez ótimo cruzamento para André Silva complementar de cabeça.

Aos 17, o camisa 10 teve a chance de ampliar, mas a cabeçada saiu fraca, e o goleiro Cleiton fez a defesa sem maiores dificuldades. Aos 30, Enzo Díaz recebeu de Luciano e bateu cruzado, com perigo, mas acabou mandando para fora.

Na sequência, aos 31, Luciano arriscou e parou em boa defesa de Cleiton. Depois, o São Paulo perdeu intensidade e viu o Red Bull Bragantino melhorar a ponto de conseguir o empate. Aos 42, Guilherme Lopes fez grande cruzamento para Guzmán Rodríguez cabecear para dentro.

Os donos da casa pressionaram na reta final do primeiro tempo, mas só conseguiram a virada no início da etapa final. Logo no primeiro minuto, Eduardo Sasha parou em Rafael. Na sequência, aos dois, Andrés Hurtado pegou sobra de bola, arriscou e, contando com desvio em Alan Franco, marcou o segundo gol interiorano.

Atrás no mercador, os visitantes melhoraram e acumularam duas boas chances com Luciano. Aos 18, o camisa 10 deu uma bicicleta para ficar com a bola e acabou cruzando para André Silva. O centroavante conseguiu o domínio e bateu meio mascado, mas o suficiente para deixar tudo igual.

Sequência da temporada

As duas equipes entram em campo pela 15ª rodada do Brasileirão no próximo fim de semana. O São Paulo recebe o Corinthians, no sábado (19), a partir de 21h, no MorumBIS, em São Paulo (SP). Já o Red Bull Bragantino visita o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), a partir das 16h.

Nas próximas semanas, o Tricolor ainda vai enfrentar o Athletico-PR, pelas oitavas da Copa do Brasil, e o Atlético Nacional, pelas oitavas da Libertadores. O Massa Bruta, por outro lado, vai encarar o Botafogo, pela Copa do Brasil.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/07:04:06

