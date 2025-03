Ruivinha de Marte exibe corpão malhado após ganhar 14kg

Ruivinha de Marte surpreendeu seguidores | Instagram: divulgação

Ruivinha de Marte compartilha sua transformação fitness, ganhando 14kg com treinos e reeducação alimentar.

Quem acompanha a influenciadora Ruivinha de Marte desde os tempos de dancinhas virais e memes na internet talvez não imaginasse que, anos depois, ela se tornaria inspiração também no universo fitness. Aos 28 anos, a ex-participante de A Fazenda 14 surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua mais recente conquista: alcançar os tão desejados 60kg após uma jornada intensa de treinos e reeducação alimentar.

Ruivinha, que antes pesava 46kg, ganhou 14kg no processo de transformação e não esconde o orgulho ao exibir o antes e depois da mudança. Em um clique de biquíni compartilhado nas redes sociais, ela mostrou o resultado de meses de dedicação, chamando a atenção dos fãs. “Achei na galeria”, escreveu na legenda, deixando que as imagens falassem por si.

Nos comentários, os elogios não demoraram a aparecer. “Tá pouco bonita, viu, mana”, brincou uma seguidora. “Simplesmente perfeita”, declarou outra. “Gostosa e linda demais”, exaltou um admirador.

A influenciadora manauara vem usando seu perfil, que soma mais de 8,6 milhões de seguidores, para falar sobre sua rotina de treinos e alimentação. Em uma postagem anterior, ela já havia mostrado sua evolução na academia e como seu corpo mudou ao longo do tempo.

“E veio aí os tão sonhados 60kg! Eu consegui, meu Deus! Quando entrei nesse projeto, sabia que ia ser um desafio enorme: comer mais do que antes, treinar mais do que antes… e, principalmente, cuidar da mente para que as coisas pudessem fluir!”, celebrou.

A gratidão pelo processo também foi um ponto destacado por Ruivinha, que fez questão de agradecer todos que a apoiaram nessa trajetória. “Minha mãe que me ajuda na dieta, a academia que eu treino, a loja de suplementos, a farmácia de manipulação, os treinadores que me ajudaram também, e principalmente Deus, que me deu forças para chegar até aqui”, declarou.

Agora, com um novo estilo de vida, Ruivinha já faz planos para o futuro e promete mais desafios. “Vem aí uma musa fitness e vários campeonatos”, afirmou.

Confira:

