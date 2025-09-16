Rurópolis e Placas estão entre os municípios com menor índice de desmatamento no Pará

Alertas de desmatamento diminuíram desde 2019 — Foto: Reprodução/Agência Pará

Relatório da Semas, com base em dados do Inpe, aponta queda de 61% em relação ao mesmo período de 2024.

Os municípios de Rurópolis e Placas, na região oeste do Pará, fecharam o mês de agosto de 2025 com uma redução de 68% no índice de desmatamento em relação a agosto de 2024. Agosto foi o mês em que o Pará registrou o menor número de alertas de desmatamento para o período desde o início da série histórica, em 2019.

Segundo dados do Deter/Inpe analisados pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), o recuo foi de 61% no estado. Em relação a 2020, quando os alertas somaram 824 km², a queda chegou a 91%. Já a área sob alerta no estado caiu de 192 quilômetros quadrados (km²) em agosto de 2024 para 74 km² neste ano.

O governo estadual atribui o desempenho à combinação de fiscalização, estímulo a práticas produtivas sustentáveis e valorização das comunidades locais. A estratégia, segundo a gestão, busca consolidar o Pará como referência em políticas ambientais voltadas à Amazônia.

Combate à crise climática

De acordo com o governo do Estado, os resultados refletem a estratégia de combinar comando e controle, incentivo a modelos produtivos sustentáveis e valorização das comunidades locais. “A redução histórica em agosto mostra que o Pará está avançando com firmeza no combate ao desmatamento.

É a prova de que é possível alinhar desenvolvimento econômico e preservação da floresta, dando segurança para seguir ampliando nossas ações contra a crise climática”, afirmou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protazio Romão, a conquista é fruto de planejamento e integração de esforços. “Esse desempenho é resultado do monitoramento contínuo, da presença em campo e do uso de tecnologia.

O Pará se consolida como referência em políticas ambientais voltadas à Amazônia, e reafirma seu compromisso no enfrentamento às mudanças climáticas”, destacou.

No cenário da Amazônia Legal, o mês de agosto também marcou o menor patamar da série histórica, com 319 km² sob alerta. A participação do Pará caiu de 37% em 2024 para 23% em 2025, evidenciando avanços consistentes no combate ao desmatamento.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/15:22:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...