Safra de soja bate recorde de produtividade no Mato Grosso

(Foto: Pixabay) – Desempenho do grão se deve às boas condições climáticas

O Boletim semanal do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) publicado na segunda-feira (3) apontou que a área da soja estimada no estado de Mato Grosso para a safra 2024/25 se manteve em 12,66 milhões de hectares, permanecendo de acordo com informado no último relatório. O movimento representa um crescimento de 1,47% em relação à safra de 2023/24.

Quanto à produtividade média do grão, o Imea estima um crescimento de 5,22% em comparação à projeção anterior. A soja deve alcançar 65,31 sc/ha no estado, o que representa o maior rendimento da série histórica.

O instituto informa que o desempenho do grão se deve às boas condições climáticas. “Esse desempenho está atrelado ao bom volume de chuvas que foi registrado ao longo do desenvolvimento das lavouras, favorecendo o potencial produtivo na maior parte das regiões do estado. Vale destacar que em algumas localidades as áreas precoces foram impactadas pelo elevado volume de chuva, resultando no aumento do número de incidência de grãos avariados”, informa o boletim.

De acordo com os dados do Imea, a produção foi projetada em 49,62 milhões de toneladas, 5,22% maior que a estimativa do mês passado devido a manutenção da área cultivada e o aumento na produtividade.

Quanto aos fretes no estado, de acordo com a análise da edição de fevereiro do Boletim Logístico, produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e publicado na última sexta-feira (28), os valores dispararam em janeiro, seguindo a tendência no início de fevereiro. Segundo o apontado na análise, os preços dos fretes podem chegar a valores recordes em algumas rotas. “Com a intensificação repentina da colheita que chegava perto de 15% no fechamento de janeiro, às fontes relatam que os valores têm sido reajustados com maior frequência e em maior magnitude, e os próximos 30 dias serão bastante intensos no que diz respeito a disputa por caminhões e reajuste de preços de fretes, com o objetivo de conseguir transportar a enorme safra que começa a ser colhida”, conforme a análise.

A expectativa da Conab é de preços recordes em algumas rotas, principalmente em fevereiro e março. O descompasso entre oferta e demanda deve pressionar os preços, e o cenário deve permanecer com valores elevados nos próximos meses. “A previsão é de um significativo aumento nos preços dos fretes rodoviários, de modo a se efetuar a contratação. Em outras palavras, há um enorme descompasso entre oferta e demanda, com a oferta de caminhões escassa para performar toda a demanda necessária. Assim, a tendência é que preços realmente discrepantes sejam registrados, especialmente em fevereiro, com possível extensão para março. Ainda que, em momento posterior, os preços voltem a padrões mais condizentes com a normalidade é esperado um patamar mais elevado de preços ao longo dos próximos meses”.

De acordo com a Conab, ano de 2025 promete para o setor de logística e é o momento ideal para o setor fazer girar sua frota, obter retornos sobre o capital, assim como cobrir os custos crescentes inerentes à atividade, a exemplo do diesel.

Fonte: Agrolink – Seane Lennon e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/15:08:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...