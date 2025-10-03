Sai lista com nomes de contemplados com unidades do Residencial Moaçara em Santarém

Imagem aérea do Residencial Moaçara — Foto: PMS/divulgação

Relatório com os nomes daqueles que atenderam os critérios do sistema habitacional foi enviado à Prefeitura pela Caixa Econômica.

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, já recebeu da Caixa Econômica o relatório com os nomes das pessoas que serão contempladas com unidades habitacionais do Residencial Moaçara. Os aprovados pelo sistema habitacional atenderas os critérios exigidos pelo Ministério das Cidades.

A lista completa com os nomes dos contemplados está disponível no site da Prefeitura de Santarém, para dar transparência ao processo e facilitar a consulta. Assim que o link for disponibilizado, será adicionado nesta reportagem.

“A Caixa Econômica fez a avaliação e entregou para a prefeitura o relatório e nós vamos então fazer a divulgação desses nomes. Hoje mesmo nós vamos estar por volta de 11h30 ao meio-dia, fazendo este lançamento, ou melhor, fazendo esta divulgação dos nomes que vão ser contemplados com os apartamentos no Residencial Moçara 1 e 2”, adiantou o prefeito José Maria Tapajós (MDB).

A entrega das unidades habitacionais deve ocorrer no fim deste mês de outubro ou no começo do mês de novembro. A data será marcada pelo Ministério das Cidades. O evento de entrega deve contar com as presenças do Ministro das Cidades, Jader Filho, e do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Ontem, o secretário do Ministério das Cidades passou o dia visitando a obra aqui in loco, e ele então nos garantiu, que logo logo está sendo informado a data exata que o ministro vai estar aqui fazendo entrega e estão trabalhando para que o presidente Lula também venha, não está confirmado ainda, mas estão trabalhando para que ele venha junto com o ministro Jader Filho”, informou Zé Maria.

Segundo o prefeito, na próxima semana será divulgada a data para início de inscrição para o residencial do São José Operário e também para o da avenida Marajoara.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

