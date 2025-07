Saiba como chegar de ônibus à Praça da República, em Belém

Praça da República de Belém (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Descubra como ir de ônibus até a Praça da República, saiba onde ela fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelos pontos mais próximos

A Praça da República é um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Belém. Localizada no bairro da Campina, é um ponto de encontro popular tanto para moradores locais quanto para turistas. No local, é possível encontrar um grande espaço arborizado, ideal para caminhadas e um refúgio tranquilo em meio à agitação urbana.

Onde fica a Praça da República?

A Praça da República está situada na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. A região é bem movimentada e conta com diversas opções de serviços, comércio e alimentação nas proximidades.

O que tem por lá?

Entre os principais atrativos do local estão a arquitetura, os eventos culturais e a feira de artesanato aos domingos. Além do belo Theatro da Paz, que emoldura o espaço, a praça oferece áreas verdes, monumentos históricos e um ambiente agradável para passeios e encontros. É bastante frequentada por famílias, jovens, estudantes e turistas, especialmente aos domingos.

Como chegar de ônibus à Praça da República

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas à Praça da República. Abaixo, listamos algumas das principais:

[227] Sacramenta – Humaitá

[309] UFPA – Ver-O-Peso

[318] Arsenal

[422] Alcindo Cacela – Domingos Marreiros

[441] Ceasa – Felipe Patroni

[443] Pedreira – Lomas (Linha A)

[445] Pedreira – Lomas (Seletivo)

[636] Marex – Pres. Vargas

[663] Bengui – Felipe Patroni

[666] Canarinho – Pres. Vargas

[667] Cordeiro de Farias – Ver-O-Peso

[757A] Jardim Europa – Pres. Vargas

[757B] Jardim Europa – Ver-O-Peso

[758] Conj. Maguari – Ver-O-Peso (Via P.A. Cabral)

[785] Tenoné – Ver-O-Peso (Entroncamento) 5ª Linha / Laranjeiras

[795] Cabanagem – Pres. Vargas

[861] Tapanã II – Ver-O-Peso (Rua Yamada)

[862] Tapanã – Felipe Patroni

[866] Tapanã – Ver-O-Peso

[869] Tapanã – Pres. Vargas

Paradas de ônibus perto da Praça da República

Assis de Vasconcelos com Ó de Almeida – 2 minutos a pé

Assis de Vasconcelos com José Malcher (Igreja Batista) – 2 minutos a pé

Assis de Vasconcelos com Manoel Barata – 2 minutos a pé

28 de Setembro com Assis de Vasconcelos – 3 minutos a pé

Nazaré com Dr. Moraes – 5 minutos a pé

Gama Abreu com Arcipreste – 6 minutos a pé

Presidente Vargas com Ó de Almeida (Palácio do Rádio) – 6 minutos a pé

Presidente Vargas com Osvaldo Cruz – 6 minutos a pé

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em aplicativos como o Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

Dica extra

Evite os horários de pico, especialmente entre 6h30 e 8h30 e das 17h às 19h, quando o fluxo de passageiros costuma ser maior. Se for em grupo, organize um ponto de encontro com antecedência para facilitar o deslocamento.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/16:45:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...