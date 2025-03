Saiba como observar o eclipse total lunar desta sexta (14)

Foto: Reprodução | Fenômeno acontecerá na madrugada e será visível em todo o Brasil

Um eclipse total lunar acontecerá na madrugada da próxima sexta-feira (14) e será visível de todo o Brasil. O último evento deste tipo até 2029 é denominado Lua de Sangue, quando o satélite natural parece avermelhado para quem assiste da superfície da Terra.

De acordo com o Observatório Nacional, o eclipse total começara às 3h26, atingirá seu máximo às 3h58 e terminará às 4h31, com o pôr da lua. O órgão fará a transmissão do fenômeno ao vivo pelo canal do Youtube a partir das 0h30.

Durante o evento, em que a Terra bloqueará a luz solar que atinge a Lua, o satélite irá adquirir um tom avermelhado. No total, o eclipse durará 6 horas e três minutos, e a fase em que parece ter a cor vermelha, uma hora e cinco minutos.

Saiba como observar o eclipse

O fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o território brasileiro se as condições meteorológicas estiverem favoráveis e o céu não estiver nublado.

Diferentemente do eclipse solar, a boa notícia é que para acompanhar o eclipse lunar não é necessário nenhum tipo de precaução.

Uma dica importante é procurar locais com boa visibilidade para o leste — onde o Sol nasce —, porque quando a Lua surgir no céu, o eclipse já estará em andamento. Isso acontece porque os eclipses lunares ocorrem durante a Lua Cheia, e esse tipo de Lua nasce quando o Sol se põe.

Quem estiver em uma região com pouca visibilidade também pode recorrer à transmissão ao vivo do Observatório Nacional, que acontece a partir das 0h30, no horário de Brasília.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/10:18:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...