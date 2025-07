Saiba como participar: inscrições abertas para a Green Zone da COP30

Green Zone será instalado no novo Parque da Cidade — Foto: GreenZone

Espaço será montado no Parque da Cidade, em Belém, e reunirá sociedade civil, empresas, governos e povos da Amazônia

Estão abertas as inscrições para a Green Zone da COP30, um dos principais espaços da conferência do clima da ONU, que será realizada em Belém, em novembro de 2025. As inscrições já estão disponíveis no site oficial da COP30. Os interessados devem preencher um formulário online e passar por uma seleção. O espaço será instalado no novo Parque da Cidade e vai reunir iniciativas e propostas voltadas ao enfrentamento da crise climática e à promoção de uma economia verde.

A Green Zone será aberta ao público e terá hubs temáticos dedicados a temas como bioeconomia, inovação tecnológica, justiça climática, energias renováveis e conservação da Amazônia. O espaço vai integrar representantes do setor privado, instituições públicas, organizações da sociedade civil, povos originários, juventudes, artistas e universidades.

Voltada à troca de experiências, à geração de impacto e à construção de soluções sustentáveis, a Green Zone será o ponto de encontro entre inovação, cultura, ciência e colaboração internacional. O espaço funcionará paralelamente às negociações diplomáticas da COP30, com o objetivo de ampliar a participação social e os diálogos sobre o futuro climático do planeta.

Empresas, coletivos, organizações e demais interessados podem submeter propostas de participação e programação para integrar a agenda do evento.

Quem pode participar

Instituições Públicas

Setor Privado

Sociedade Civil Organizada

Outros

Critérios de seleção de participantes

Para participar da Green Zone da COP30, as organizações devem atender aos seguintes critérios:

Demonstrar um compromisso com a agenda climática

Ter iniciativas sustentáveis

Apresentar soluções para desafios climáticos

Processo de Aprovação

O processo de seleção para a Green Zone da COP30 segue estas etapas:

Envio da manifestação de interesse por meio de formulário

Os dados serão avaliados pela curadoria da organização da COP30

Seleção final e notificação dos participantes aprovados

Confirmação da participação

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/07:00:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...