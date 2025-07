Saiba como usar a internet gratuita da Starlink no seu celular

Foto: Reprodução | Nova conexão permitirá envio de SMS, chamadas de emergência e localização em tempo real; tecnologia será expandida para apps como WhatsApp até o fim do ano.

Em um cenário cada vez mais conectado, estar sem sinal de internet parece inconcebível. No entanto, ficar “fora do ar” ainda é uma realidade para quem vive ou circula em áreas remotas. Essa barreira começou a ser superada a partir desta quinta-feira (31), com a liberação do acesso gratuito à rede de satélites da Starlink para 54 modelos de celulares.

A novidade, fruto de uma parceria entre a Starlink – empresa de internet via satélite da SpaceX, de Elon Musk – e a operadora T-Mobile, permite que os smartphones compatíveis enviem e recebam mensagens de texto, compartilhem localização em tempo real e façam chamadas e alertas de emergência, mesmo sem cobertura de sinal terrestre convencional.

O funcionamento será automático: ao se afastar da área de cobertura de torres celulares, os aparelhos elegíveis se conectarão diretamente à constelação de satélites da Starlink. Um ícone em forma de satélite passará a aparecer na barra de status do celular, indicando a nova conexão.

Apesar da funcionalidade inicial estar limitada a serviços básicos como SMS e alertas, a expectativa é que ainda em 2025 o acesso seja ampliado para chamadas de voz e uso de aplicativos como WhatsApp e Google Maps.

CELULARES COMPATÍVEIS COM A INTERNET DA STARLINK

Entre os dispositivos habilitados estão diversos modelos das linhas Galaxy da Samsung, iPhones a partir da 14ª geração, e outros modelos de marcas como Motorola, Google e T-Mobile.

Samsung Galaxy:

Séries A14 a A54

Séries S21, S22, S23, S24, S25 (inclusive versões FE, Plus e Ultra)

Galaxy Z Flip3 a Flip6

Galaxy Z Fold3 a Fold6

Apple iPhone:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Outras marcas:

Razr 2024

Moto G Stylus 5G 2024

Pixel 9 Pro Fold

T-Mobile REVL 7 5G

T-Mobile REVL 7 Pro 5G

ONDE ESTÁ DISPONÍVEL?

O avanço representa um salto em conectividade, principalmente para quem vive em regiões rurais, áreas de preservação ou locais com pouca infraestrutura de telecomunicações.

Ainda que o serviço esteja disponível, por enquanto, apenas para clientes da operadora T-Mobile nos Estados Unidos, ele sinaliza uma nova etapa de democratização do acesso à internet via satélite, com potencial para se expandir para outras regiões do mundo no futuro próximo.

Fonte: ACidade ON de e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/14:06:33

