Saiba porque Juiz determinou prisão domiciliar de acusada de colocar substância em copo de enfermeiro

(Foto: Reprodução)– Na quinta-feira (29), durante audiência de custódia, a Justiça determinou a prisão domiciliar de Anna Dayane de Andrade Bentes (Day), 30 anos. Ela é acusada de colocar a substância química utilizada no golpe conhecido como ‘Boa Noite Cinderela’, que provocou a morte do enfermeiro Helder Neves no último domingo (29), na Avenida Tapajós, orla de Santarém.

A decisão da Justiça levou em consideração a gravidez de 5 meses de Anna Dayane, além de ter ainda mais 3 filhos menores (6, 9 e 13 anos). O de 6 anos tem autismo e depende da genitora para seus atos diários. ‘Day’ será monitorada e fará uso de tornozeleira eletrônica.

A outra acusada, Neila Patrícia dos Santos, vulgo Pandora, 37 anos, e Pedro José Brito Farias, 24 anos, que usa socialmente o nome Verônica Brito Farias, tiveram a prisão decretada. O Ministério Público não verificou como cabível a imposição de prisão domiciliar em face das custodiadas, tendo em vista que houve emprego de violência e grave ameaça.

No caso de Neila Patrícia, que está presa, o Conselho Tutelar competente ainda irá analisar o domicílio para que ateste se os seus filhos possuem outro responsável capaz de realizar os seus cuidados durante a sua prisão. E verificarão se o ambiente familiar se encontra envolto de elementos que geram riscos para os infantes.

O trio poderá ser autuado por latrocínio e associação criminosa. A Polícia Civil, sob responsabilidade da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), continua investigando e é possível que aconteçam prisões de outros envolvidos.

Entenda o caso:

