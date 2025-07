Saiba quem é ‘Dama do Crime’, suposta líder do Comando Vermelho que foi solta pela Justiça

(Foto: Reprodução) – Anne Casaes, de 38 anos, é investigada por lavagem de dinheiro e fraudes milionárias ligadas à facção criminosa

Conhecida como “Dama do Crime”, Anne Casaes, de 38 anos, é investigada por lavagem de dinheiro e fraudes milionárias ligadas ao Comando Vermelho (CV). Presa em Belo Horizonte nessa terça-feira (15), ela foi solta após passar por audiência de custódia. Conforme a defesa dela, Anne ganhou direito a responder o processo em liberdade. A mulher havia sido alvo de um mandado de prisão expedido pela Polícia Civil de Mato Grosso. Ela foi presa na capital mineira, onde estava se recuperando de uma cirurgia estética.

A prisão de Anne ocorreu durante a Operação Reversus, deflagrada em parceria com a Polícia Civil do Mato Grosso. A ação tinha o objetivo de desmantelar um grupo criminoso presente em vários estados do país e especializado em golpes e fraudes eletrônicas, na modalidade conhecida como “falso intermediário”. Foram cumpridas, na operação, mais de 50 ordens judiciais, sendo 27 mandados de prisão preventiva, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de sequestros de bens no valor de até R$ 100 mil por investigado e bloqueio de contas bancárias, com valores que podem atingir R$ 2,7 milhões.

Comando Vermelho

Anne é apontada como uma das principais figuras do Comando Vermelho. A acusação é de que ela era responsável por facilitar a comunicação de lideranças da facção em diferentes estados, atuando especialmente na coordenação de ações interestaduais e no processo de ocultação e reinvestimento do dinheiro obtido por crimes como o tráfico de drogas.

Anne já havia sido alvo de investigações em Minas Gerais e também presa por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação apurou que a participação da investigada no Comando Vermelho aumentou após o falecimento de seu companheiro, Júnior Gago, ex-líder do Comando Vermelho no Mato Grosso, em 2023. O suspeito foi assassinado na Bolívia e o caso ainda segue sendo investigado.

Operação Galesa

Além disso, Anne esteve envolvida na Operação Galesa em 2016 por fraudes contra o seguro DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre). A polícia acredita que sua defesa pode solicitar prisão domiciliar devido ao seu estado de saúde atual e ao fato de ter um filho pequeno.

Fonte: Minas Gerais|Tulio Lopes, do R7Minas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/14:31:13

