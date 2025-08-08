Saiba quem é Felca, influenciador que denunciou Hytalo Santos de produzir conteúdos para pedófilos assistirem; perfis de Hytalo e Kamylinha são derrubados

Felca fez vídeo que já soma 3 milhões de visualizações sobre adultização de menores | Foto: Reprodução | Redes sociais

Vídeo com acusações contra colega digital ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucas horas; paranaense classificou práticas como “circo macabro”

O influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicou um vídeo com acusações contra o também influencer Hytalo Santos. Na gravação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações em poucas horas e já alcançou mais de 3 milhões, Felca denuncia o que considera ser a sexualização de crianças e adolescentes para obtenção de engajamento nas plataformas digitais.

No conteúdo, que tem quase 50 minutos de duração e aborda o tema da “adultização” de crianças na internet, o paranaense classificou as práticas de Hytalo como “nefastas” e um “circo macabro”. A denúncia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando repercussão entre seguidores de ambos os criadores de conteúdo.

“Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Olha que ideia super interessante o Hytalo teve: que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show com bagunça e putaria, jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso?”, diz no vídeo.

Quem é Felca

Felipe Bressanim Pereira tem 26 anos, nasceu em Londrina, no Paraná, e atualmente mora em São Paulo. Sua presença digital soma aproximadamente 20 milhões de seguidores entre YouTube, TikTok e Instagram.

Felca iniciou sua carreira na internet em 2012 com transmissões ao vivo de jogos eletrônicos. Com o tempo, diversificou seu conteúdo para vídeos humorísticos e comentários sobre diversos assuntos.

Em maio de 2023, ele publicou o vídeo “Testei a base da Virgínia”, uma paródia sobre um produto cosmético da influenciadora Virgínia Fonseca que estava sendo criticado por supostos problemas de qualidade. A gravação, onde aparece com o rosto coberto pelo produto, acumula mais de 19 milhões de visualizações no YouTube.

No TikTok, ganhou destaque com as chamadas lives de “personagem não jogável” (tradução de “non-playable character”), nas quais imita personagens com movimentos repetitivos e falas mecanizadas.

Sua popularidade o levou a participações em programas televisivos como “The Noite”, do SBT, e “De Frente com Blogueirinha”, da Dia TV. O influenciador afirmou que parte dos recursos financeiros obtidos através de suas transmissões foi destinada a instituições beneficentes.

Processos

No vídeo recente sobre “adultização”, Felca revelou que, durante sua investigação, seguiu perfis de menores de idade com sua conta principal, o que gerou polêmica. Mais de 200 pessoas na plataforma X o acusaram de ser pedófilo por essa ação, conforme divulgado pelo influenciador.

Ao final do vídeo, o youtuber anunciou que pretende processar essas pessoas, a menos que elas doem R$ 250 para uma instituição de proteção à infância e combate à exploração infantil. Seu advogado, João de Senzi, compartilhou uma lista com as contas que estão na mira e serão processadas caso não aceitem o acordo.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/14:56:35

