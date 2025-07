Saiba quem é o cantor que enviou caminhão de flores para Virginia

Foto:Reprodução/Redes sociais | A influenciadora surpreendeu seus seguidores ao expor caminhão de flores que recebeu recentemente de um famoso músico.

Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (29/7) ao mostrar nas redes sociais a chegada de um buquê de flores nada convencional. As rosas, entregues em um caminhão decorado, chamaram a atenção pelo tamanho e pelo valor envolvido.

De acordo com informações da Quem, o presente, composto por 200 rosas colombianas, pode ser adquirido por cerca de R$ 2.051.

Já a entrega no caminhão personalizado, que não é disponibilizada para compra on-line, custa aproximadamente R$ 2.190 e precisa ser agendada por telefone.

A performance da entrega tem duração de dois minutos, e as flores utilizadas são recolhidas após a apresentação.

Virginia expôs o presente

Na legenda do vídeo publicado, Virginia escreveu um trecho da música “Eu Vou na Sua Casa”, parceria entre Felipe Amorim, Vitão e BIN: “Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa”.

O gesto rapidamente gerou especulações entre os fãs da influenciadora, que está solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe. Muitos internautas acreditaram que o filho de Leonardo, conhecido por presentear a ex-esposa com flores durante o relacionamento, pudesse ser o autor da surpresa.

“Será que é o que estamos pensando?”, “Será que foi aquela pessoinha?” e “Eu pensei, você pensou, e nós pensamos” foram alguns dos comentários que surgiram entre os seguidores, relembrando o histórico romântico de Virginia com flores.

No entanto, o remetente não era um ex, mas sim o cantor Felipe Amorim. Ele assumiu a autoria do presente como forma de agradecimento pela divulgação da faixa “Eu Vou na Sua Casa” feita por Virginia nas redes.

“Gooooostou? Só um presentinho de agradecimento por ter viciado todo mundo”, comentou o artista no post da influenciadora.

