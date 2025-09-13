Saiba quem é Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk

Polícia americana divulga foto de atirador | Divulgação

Jovem de 22 anos confessou o crime a amigos antes de ser entregue pela própria família.

O assassinato de Charlie Kirk, influente ativista conservador de apenas 31 anos, abalou os Estados Unidos nesta semana e gerou uma caçada policial de grandes proporções. Três dias após o crime, o suspeito foi capturado: trata-se de Tyler Robinson, de 22 anos, que foi preso nesta sexta-feira (12) em Utah, após ser entregue por sua própria família.

A prisão encerra uma busca que mobilizou o FBI, a polícia local e milhares de pessoas nas redes sociais, em meio a teorias conspiratórias e forte pressão política. Segundo as autoridades, Robinson chegou a confessar o crime a amigos próximos, que procuraram seus parentes e, em seguida, informaram às autoridades.

Jovem será indiciado por homicídio

De acordo com o governador Spencer Cox, o suspeito já responde por homicídio qualificado, porte ilegal de arma e obstrução da justiça. O judiciário americano, inclusive, determinou que ele permaneça detido sem direito a fiança.

A investigação aponta que Robinson teria se preparado para atacar Kirk durante sua participação em uma palestra na Universidade Utah Valley, onde a vítima foi baleada no pescoço enquanto falava com estudantes.

O diretor-geral do FBI, Kash Patel, revelou que foram encontrados indícios físicos que ligam Robinson ao crime, incluindo mensagens deixadas em fuzis e cartuchos de munição. Imagens de câmeras de segurança também mostraram a fuga do atirador logo após o disparo.

Impacto político e comoção nacional

Kirk era aliado do presidente Donald Trump, que classificou a morte como “um ataque brutal” e voltou a defender a pena de morte para o autor do crime. O ativista era fundador da organização Turning Point USA, dedicada a difundir ideias conservadoras entre jovens universitários, e tinha forte presença nas redes sociais.

O corpo de Charlie Kirk foi levado para Phoenix, no Arizona, em voo acompanhado pelo vice-presidente JD Vance e pela viúva, Erika Kirk. Líderes republicanos e democratas condenaram o assassinato, em um raro momento de consenso em meio ao clima polarizado da política americana.

Segundo autoridades, Robinson não era aluno da universidade onde ocorreu o crime, mas teria se deslocado de carro até o local no dia da palestra. Após o disparo, trocou de roupa e tentou despistar a polícia. Ele foi localizado a cerca de 400 quilômetros da cena do crime.

Crescente violência política nos EUA

O caso reacende o debate sobre a escalada da violência política no país. Apenas neste ano, episódios envolvendo lideranças de diferentes espectros já resultaram em mortes e atentados. Para muitos analistas, o assassinato de Kirk pode marcar um novo ponto de tensão no cenário eleitoral norte-americano.

Fonte: O Globo/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2025/07:27:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...