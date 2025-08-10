Saiba quem eram os 8 garimpeiros mortos na divisa do Amapá com o Pará
Polícia identifica 8 mortos na divisa do Amapá com o Pará — Foto: Reprodução
Vítimas têm entre 23 e 61 anos e são naturais do Amapá, Pará e Maranhão. Os corpos foram localizados em diferentes pontos do rio Jari esta semana.
A identidade dos 8 garimpeiros mortos em uma área de garimpo ilegal na divisa do Amapá com o Pará foi confirmada pela Polícia Civil do estado, neste sábado (9). As vítimas têm entre 23 e 61 anos e são naturais do Amapá, Pará e Maranhão.
Os mortos fazem parte de um grupo de 9 homens que saiu do Amapá na sexta-feira (1º) com destino ao Pará para visitar uma área de terra na divisa entre os estados. Na segunda-feira (4), retornavam para Laranjal do Jari, quando aconteceu o crime. Um sobrevivente foi resgatado pela polícia amapaense.
As vítimas foram identificadas como:
- Antônio Paulo da Silva Santos, conhecido como “Toninho” – 61 anos, natural de Cedro – MA.
- Dhony Dalton Clotilde Neres, conhecido como “Bofinho” – 35 anos, natural de Itaituba – PA. Era garimpeiro e praticava a atividade legalmente no município de Calçoene;
- Elison Pereira de Aquino, conhecido como “Dinho” – 23 anos, natural de Laranjal do Jari – AP, atuava com transporte de combustível para o garimpo. Vítima deixou a esposa grávida. Corpo foi velado e sepultado no sul do Amapá;
- Gustavo Gomes Pereira, conhecido como “Gustavinho” – 30 anos, natural de Ourilândia do Norte – PA. Segundo informações, morava em um condomínio em Macapá, era casado e pai de um bebê de 1 ano. Ele estaria no local como visitante e não possuía vínculo com atividades no garimpo;
- Janio Carvalho de Castro, conhecido como “Jane”, natural de Bom Jesus do Tocantins – PA. Era garimpeiro e praticava a atividade legalmente no município de Calçoene;
- José Nilson de Moura, conhecido como “Zé doido” – 38 anos, natural de Lagoa da Pedra – MA;
- Luciclei Caldas Duarte, conhecido como “Tripa” – 39 anos, natural de Laranjal do Jari – AP. Era piloto da voadeira utilizada pelo grupo;
- Paulo Felipe Galvão Dias, 30 anos, natural de Capitão Poço – PA.
Segundo a Polícia Civil, os garimpeiros foram confundidos com assaltantes que haviam agido na mesma área de garimpo ilegal no fim de semana anterior.
