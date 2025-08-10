chacina garimpeiros AP PA
Brasil Notícias Pará Regional 

Saiba quem eram os 8 garimpeiros mortos na divisa do Amapá com o Pará

Chellsen Carneiro , , , ,
image_pdfimage_print

Polícia identifica 8 mortos na divisa do Amapá com o Pará — Foto: Reprodução 

Vítimas têm entre 23 e 61 anos e são naturais do Amapá, Pará e Maranhão. Os corpos foram localizados em diferentes pontos do rio Jari esta semana.

A identidade dos 8 garimpeiros mortos em uma área de garimpo ilegal na divisa do Amapá com o Pará foi confirmada pela Polícia Civil do estado, neste sábado (9). As vítimas têm entre 23 e 61 anos e são naturais do Amapá, Pará e Maranhão.

Leia mais

Os mortos fazem parte de um grupo de 9 homens que saiu do Amapá na sexta-feira (1º) com destino ao Pará para visitar uma área de terra na divisa entre os estados. Na segunda-feira (4), retornavam para Laranjal do Jari, quando aconteceu o crime. Um sobrevivente foi resgatado pela polícia amapaense.

As vítimas foram identificadas como:

  • Antônio Paulo da Silva Santos, conhecido como “Toninho” – 61 anos, natural de Cedro – MA.
  • Dhony Dalton Clotilde Neres, conhecido como “Bofinho” – 35 anos, natural de Itaituba – PA. Era garimpeiro e praticava a atividade legalmente no município de Calçoene;
  • Elison Pereira de Aquino, conhecido como “Dinho” – 23 anos, natural de Laranjal do Jari – AP, atuava com transporte de combustível para o garimpo. Vítima deixou a esposa grávida. Corpo foi velado e sepultado no sul do Amapá;
  • Gustavo Gomes Pereira, conhecido como “Gustavinho” – 30 anos, natural de Ourilândia do Norte – PA. Segundo informações, morava em um condomínio em Macapá, era casado e pai de um bebê de 1 ano. Ele estaria no local como visitante e não possuía vínculo com atividades no garimpo;
  • Janio Carvalho de Castro, conhecido como “Jane”, natural de Bom Jesus do Tocantins – PA. Era garimpeiro e praticava a atividade legalmente no município de Calçoene;
  • José Nilson de Moura, conhecido como “Zé doido” – 38 anos, natural de Lagoa da Pedra – MA;
  • Luciclei Caldas Duarte, conhecido como “Tripa” – 39 anos, natural de Laranjal do Jari – AP. Era piloto da voadeira utilizada pelo grupo;
  • Paulo Felipe Galvão Dias, 30 anos, natural de Capitão Poço – PA.

Segundo a Polícia Civil, os garimpeiros foram confundidos com assaltantes que haviam agido na mesma área de garimpo ilegal no fim de semana anterior.

Polícia localiza oitavo corpo de grupo de garimpeiros alvo de chacina na divisa do Amapá com o Pará — Foto: GTA/Divulgação
Polícia localiza oitavo corpo de grupo de garimpeiros alvo de chacina na divisa do Amapá com o Pará — Foto: GTA/Divulgação

Fonte: G1/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

You May Also Like

fotos (12)

Após briga, homem mata amigo a facadas, no Pará

Chellsen Carneiro 0
agrecao

PMs espancam família e apontam arma para criança de 3 anos

Adria Karoline 0
invasao terra

Alerta- Sem terra ameaçam invadir propriedades rurais usando falso apoio do INCRA ;prefeito esclarece o caso em Novo Progresso

Adecio 0
%d blogueiros gostam disto: