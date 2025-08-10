Saiba quem eram os 8 garimpeiros mortos na divisa do Amapá com o Pará

Polícia identifica 8 mortos na divisa do Amapá com o Pará — Foto: Reprodução

Vítimas têm entre 23 e 61 anos e são naturais do Amapá, Pará e Maranhão. Os corpos foram localizados em diferentes pontos do rio Jari esta semana.

A identidade dos 8 garimpeiros mortos em uma área de garimpo ilegal na divisa do Amapá com o Pará foi confirmada pela Polícia Civil do estado, neste sábado (9). As vítimas têm entre 23 e 61 anos e são naturais do Amapá, Pará e Maranhão.

Os mortos fazem parte de um grupo de 9 homens que saiu do Amapá na sexta-feira (1º) com destino ao Pará para visitar uma área de terra na divisa entre os estados. Na segunda-feira (4), retornavam para Laranjal do Jari, quando aconteceu o crime. Um sobrevivente foi resgatado pela polícia amapaense.

As vítimas foram identificadas como: