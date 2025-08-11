Saiba quem são as vítimas de acidente com avião de deputado no MA

(Foto: Reprodução) – As vítimas do acidente nos Lençóis Maranhenses foram identificadas como Manoel Britto, de 43 anos, e Bruna Emanoely, de 23

O acidente de avião nos Lençóis Maranhenses, no município de Santo Amaro (MA), nesse sábado (9/8), resultou em duas mortes. A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib de Oliveira (PSB-MA). As vítimas foram identificadas como Manoel Britto, 43 anos, e Bruna Emanoely, 23.

Recém-formada em medicina veterinária, pelo Instituto de Treinamento e Atualização Veterinário (Itavet), Bruna Emanoely era uma aluna dedicada, e, segundo a instituição, o falecimento da jovem significa “perda enorme para o futuro da profissão”.

Bruna era natural de Santa Inês e trabalhava em uma empresa privada voltada ao atendimento de produtores rurais.

Manoel Britto, amigo de Nagib e da família de Bruna, era habilitado e trabalhava como piloto. Ele era formado na Universidade Salgado de Oliveira, em Recife, no Pernambuco. Manoel deixou dois filhos.

Em publicação, o deputado estadual se referiu ao piloto como um homem “cheio de vida” e com muitos sonhos pela frente.

“Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso”, lamentou o deputado.

Ainda segundo o parlamentar, uma das atividades preferidas de Manoel era ir aos Lençóis Maranhenses. “Deus quis assim: que seu destino fosse ficar eternamente nos Lençóis Maranhenses, lugar que você tanto gostava.”

O avião era tipo anfíbio, isto é, podia pousar tanto na água quanto na terra. O modelo era Super Petrel LS e foi fabricado em 2012. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava em situação regular. As causas do acidente ainda serão investigadas por autoridades maranhenses. Manoel e Bruna eram os únicos ocupantes na aeronave.

