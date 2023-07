Saiu o resultado do programa Jovem Aprendiz dos Correios

Cerca de 560 mil estudantes de todo o País participaram da seleção para as 4.382 vagas publicadas no edital. No Pará, foram 20.787 inscritos para as 87 vagas ofertadas. As jovens e os jovens selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios).

“Os Correios têm orgulho de atuar diretamente na formação profissional de milhares de jovens, cumprindo seu papel de empresa pública e agente do governo federal em um momento de retomada dos grandes projetos de desenvolvimento do Brasil”, afirmou o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos. “No Jovem Aprendiz, temos a oportunidade de ensinar, mas também de aprender com essa nova geração, para construirmos, juntos, iniciativas inovadoras e atender de forma cada vez mais eficiente a sociedade”, disse.

O programa Jovem Aprendiz dos Correios foi implantado na estatal em 2011. Desde então, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de conseguir sua primeira experiência profissional em uma das maiores empresas públicas brasileiras.

Fonte: Ascom Correios

