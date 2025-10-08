Salgador de peixe é morto a facadas durante discussão por causa de 20 reais, no Pará

Foto:Reprodução | O crime ocorreu ainda na madrugada desta quarta-feira (8). A vítima ainda não foi identificada

Um homem ainda não identificado foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (8), por volta das 3h30, na Pedra do Peixe, no entorno do mercado do Ver-o-Peso, em Belém. A vítima, um salgador de peixe, teria se recusado a pagar R$ 20 a um carregador de peixe, dando início a uma discussão, conforme apontam informações preliminares que circulam nas redes sociais.

Ainda de acordo com os relatos, durante a briga, o salgador agrediu o carregador, que reagiu usando uma peixeira e desferiu vários golpes contra a vítima, que morreu no local. O suspeito também ficou ferido após ser agredido por outros trabalhadores e foi socorrido por uma ambulância.

O estado de saúde do suspeito ainda não foi confirmado. Após o crime, uma grande multidão se formou no local. Mesmo sem muito movimento, nas primeiras horas do dia, a presença de trabalhadores do Ver-o-Peso já era grande.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/10:40:20

