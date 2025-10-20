Santa Casa do Pará abre 31 vagas em processo seletivo para profissionais de níveis médio e superior

As inscrições são gratuitas estarão abertas até a quinta-feira (23). Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

O processo oferece oportunidades em diversas áreas da saúde e administrativas, com remuneração entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, além de gratificações e benefícios.

Entre os cargos previstos estão funções de enfermagem, fisioterapia, assistência administrativa, engenharia, psicologia, farmácia, terapia ocupacional, medicina e serviço social.

As contratações terão caráter temporário, com contratos válidos por 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, conforme as necessidades da instituição.

Etapas e critérios

O edital estabelece que o processo seletivo será composto por análise curricular e, para alguns cargos, entrevista técnica. A seleção é regida pelo Decreto Estadual nº 1.741/2017, que regula contratações temporárias no âmbito da administração pública estadual.

O edital completo, com detalhamento de cargos, requisitos, cronograma e etapas do processo, está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Fundada em 1650, a Santa Casa de Misericórdia do Pará é uma das unidades hospitalares mais antigas do Brasil e referência na atenção materno-infantil e em formação de profissionais de saúde. Localizada em Belém, a instituição desempenha papel essencial no sistema público de saúde do estado e é reconhecida por seu atendimento humanizado e atuação multiprofissional.

