Santarém- Assaltante ‘derruba’ irmã em delegacia e trio acaba preso

Um assalto a um mercado Santarém, oeste paraense, terminou com três pessoas presas em Santarém, oeste paraense, na noite desta quinta-feira (31).

Uma delas foi “derrubada” pelo próprio irmão na delegacia.

Por volta das 21h, policiais do 35º batalhão da PM, sob o comando do sargento Ivan , realizavam rondas no bairro da Área Verde, quando se depararam com assalto em andamento sendo realizado por dois homens.

Eles conseguiram fugir de moto e houve uma perseguição policial.

Um dos assaltantes conseguiu empreender fuga e o outro acabou preso pela polícia militar.

Ao ser revistado, com ele foi encontrado uma arma calibre 32 com uma munição deflagrada. Eles teriam atirado contra o proprietário do Mercantil.

Após uma interrogação, o assaltante foi conduzido até a própria residência. No local, um outro homem foi preso com vários celulares suspeitos de serem furtados e muita droga.

Na 16ª Seccional de Santarém, uma irmã do suspeito de assalto foi acompanhar o caso, mas ele acabou entregando ao delegado que ela é que é a proprietária de toda a droga apreendida.

A mulher também recebeu voz de prisão e foi autuada pelo policiais plantonistas.

Os presos foram identificados como Tais Janaina Carvalho, Mauricio Pinheiro da Silva e Diogo Rodrigues da Silva.

