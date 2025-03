Santarém – Dupla é presa após roubar venda de churrasco e agredir proprietária com coronhada

(Foto: Reprodução) – Na madrugada de quarta-feira (26), Marlison Augusto Mendes de Araújo e Jackson José Melo Silva Júnior foram presos sob suspeita de assaltarem uma venda de churrasco na Avenida Rosa Passos, no bairro Santíssimo, em Santarém.

De acordo com militares do 3º BPM, a dupla chegou ao local em uma motocicleta Honda Fan preta (placa OTO 3246) e, armados, anunciaram o assalto. Enquanto Marlison Augusto permanecia em cima da motocicleta, Jackson José subtraiu dois cordões de ouro, uma medalha, uma pulseira e dois anéis, avaliados em cerca de 10 mil reais, além de R$ 800 em espécie.

Durante a ação criminosa, a dupla armada levou as vítimas para a sala da residência, onde sofreram ameaças e agressões durante o roubo. A proprietária do estabelecimento, além de ter o celular (Redmi Note 13) roubado, foi agredida com uma coronhada na cabeça. O celular do esposo dela e do neto também foram levados pelos criminosos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h e, com as características dos indivíduos, realizou diligências em diversos pontos da cidade. A dupla foi localizada na Avenida Fernando Guilhon, no bairro Maracanã, e, posteriormente, foi reconhecida de imediato pelas vítimas.

Os dois já haviam ido ao local uma vez, antes de cometerem o crime. Após a abordagem policial, receberam voz de prisão e foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. Na manhã desta quarta-feira, foram transferidos para o Complexo Penitenciário, onde estão à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Diene Moura – O Impacto – colaborou Lorenna Morena e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/17:09:07

