Santarém e Belterra recebem evento de paraquedismo com programação de saltos

Evento de paraquedismo será realizado em setembro em Santarém e Belterra — Foto: Divulgação

Para quem mora na região oeste do Pará, voar de paraquedas parece ser um sonho distante de ser realizado. Mas esse sonho pode estar perto de virar realidade. Isso porque, Santarém e Belterra vão receber pela primeira vez o Boogie da Amazônia, uma programação de saltos pelas belezas naturais da região.

A programação esportiva vai acontecer de 1 a 7 de setembro e vai promover um mix de experiencias envolvendo esporte, adrenalina e cultura em saltos com cenários paradisíacos que só a região proporciona.

No mês de maio organizadores do evento estiveram em Santarém para confirmar a realização do evento em Santarém e Belterra. Durante o encontro, João Justino destacou a importância das parcerias institucionais para a realização do evento.

– Eventos dessa magnitude só acontecem com apoio. As instituições públicas são fundamentais nesse processo. Estamos muito satisfeitos com o acolhimento da prefeitura e com a forma como o secretário nos recebeu, o que nos dá a certeza de que Santarém está comprometida e engajada – contou João.

Boogie da Amazônia

Inspirado no antigo Rain Forest Boogie, realizado em Santarém há mais de 30 anos, o novo evento terá uma programação que integra experiências esportivas, culturais e gastronômicas ao longo de sete dias, cruzando paisagens naturais da orla de Santarém, praias de Alter do Chão e áreas do município de Belterra.

A equipe organizadora do “Boogie dos Lençóis”, o maior evento de paraquedismo do Brasil, está à frente da edição amazônica, que deve reunir cerca de 50 atletas profissionais e mais de 200 turistas, incluindo aventureiros interessados em realizar saltos duplos com instrutores.

Além dos saltos, os participantes poderão vivenciar a cultura local com trilhas, visitas à Floresta Nacional do Tapajós, apresentações musicais e refeições com pratos regionais. A estimativa é de que o evento fortaleça o turismo esportivo, gere renda e promova o destino amazônico junto ao público nacional e internacional.

