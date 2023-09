Santarém – Presos suspeitos de matarem e decapitarem traficante do Amapá

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã de quinta-feira (31), na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, a delegada Raíssa Beleboni, detalhou a prisão de três suspeitos envolvidos na morte de Victor Mateus Almeida, vulgo ‘Vitão’. Ele foi encontrado em uma cova rasa, decapitado e também teve outras partes do corpo desmembradas.

Investigações

As diligências realizadas durante as investigações confirmaram que Vitor Mateus estava em Santarém desde o dia 20 de julho e estaria na companhia de uma mulher e uma criança. Permaneceu durante um período e chegou a ir ao Distrito de Alter do Chão.

Envolvidos

O crime foi executado por cerca de 11 pessoas que participaram das etapas do assassinato de maneira ativa. Desde o planejamento, execução e a divisão do corpo em fragmentos.

Das 11 pessoas, 5 foram identificadas, mas apenas 3 estão presas até o presente momento. Existe 1 foragido e outro irá responder em liberdade por enquanto.

Silviane Santana dos Santos apontada por atrair a vítima para a morte;

Hamilton Benjamin do Espírito Santo Filho, executor direto da ação, que disparou os tiros;

Marcos Vinicius Oliveira Ambrósio e os irmãos José Henrick Rego dos Santos e Cauã Rego dos Santos.

Presos

Estão presos preventivamente Silviane Santana (foto à esquerda), José Henrick (foto ao meio), Marcos Vinicius Oliveira Ambrósio (foto à direita). Todos foram capturados em Santarém.

O crime

Natural do estado do Amapá, Victor Mateus era membro de uma facção rival. O crime ocorreu em um apartamento, onde a vítima foi atraída por Silviane, morta, desmembrada no local e levada em sacos para ser ocultada às margens da BR-163.

A Polícia Civil encontrou o corpo e a cabeça de ‘Vitão’, no dia 19 de agosto, próximo a ponte do rio Moju.

As investigações continuam para localizar os outros envolvidos no crime. Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima para o 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (NIOP).

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/08:20:05

