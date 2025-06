Santarém recebe 750 atletas de 19 delegações do Pará para Jogos dos Institutos Federais

Etapa regional dos Jogos dos Institutos Federais acontecem em Santarém — Foto: Divulgação/Semjel

A programação iniciou no domingo (1º) e segue até o fim de semana na Arena Estadual do Oeste do Pará Professor Djalma Lima.

Santarém está sendo palco da edição 2025 dos Jogos dos Institutos Federais, o JIF. A programação começou no domingo (1º) e segue por toda a semana, reunindo 750 atletas de 19 delegações do Pará.

Entre as delegações que estão participando da programação estão: Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Marabá Rural, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Tucuruí, Vigia e Santarém.

Os atletas estão disputando 10 modalidades esportivas. A abertura da programação e parte das disputas acontecem na Arena Estadual do Oeste do Pará Professor Djalma Lima. O local é referência na região Norte pela estrutura de ponta para a realização de eventos esportivos.

A reitora do Instituto Federal do Pará (Ifpa), Ana Paula Palheta, falou sobre a relevância da realização do evento em Santarém.

– É uma grande alegria para o Instituto Federal do Pará realizar os Jogos dos Institutos Federais — JIF 2025, Etapa Estadual, aqui em Santarém. Nossa expectativa é que, ao longo desta semana, nossos estudantes possam, por meio da prática esportiva, dar o melhor de si, demonstrando talento, superação e espírito de equipe. Mais do que competir, esta é uma oportunidade para desenvolver habilidades essenciais para a formação cidadã e acadêmica de cada um – contou a reitora.

A programação tem o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. O titular da pasta, Pedro Henrique Sousa, também falou da importância dos jogos em Santarém.

– É uma honra apoiar um evento que promove a integração entre estudantes, valoriza o esporte e reforça a educação como ferramenta de transformação social. Parabenizamos o IFPA pela organização e reafirmamos o compromisso da Semjel em seguir parceira de iniciativas que fortalecem a juventude, o esporte e o desenvolvimento social em nossa cidade – disse o Secretário Pedro Henrique.

Fonte: GE/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2025/14:43:59

