Santarém recebe Blitz da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética com gincanas e desafios sustentáveis

Foto: Reprodução | 482 estudantes e 20 educadores de 15 escolas já se cadastraram para participarem da Olimpíada no município.

Na manhã da última quinta-feira (18), o Colégio Dom Amando, em Santarém, se transformou em palco de aprendizado, diversão e sustentabilidade. Estudantes do 8º e 9º ano participaram de uma programação especial da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), que chegou à cidade com gincanas educativas e interativas sobre o uso consciente da energia elétrica.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE é considerada uma das maiores iniciativas do país voltadas à educação para eficiência energética. Na região Norte, a ação conta com o apoio da Equatorial Pará, que reforça sua missão de aproximar estudantes, professores e comunidades da importância do consumo seguro e sustentável de energia.

Durante as atividades, os jovens foram incentivados a refletir sobre como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Além disso, receberam o desafio de multiplicar esse conhecimento entre familiares, amigos e vizinhos, formando uma verdadeira corrente de boas práticas em prol de um futuro mais sustentável.

Educação que transforma

Pricila Hinvaitt, responsável pela área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, reforça a importância de os professoram incentivarem seus alunos a participarem da ação. “Estamos mobilizando escolas e educadores em todas as regiões do estado. Falar de sustentabilidade e meio ambiente é importante para todos nós, especialmente por vivermos na Amazônia. Temos certeza que os jovens serão multiplicadores dessas informações em casa, nos grupos de amigos e nos demais círculos sociais”, pontua.

Meta ambiciosa para 2025

As gincanas em Santarém fazem parte da mobilização para a edição de 2025, que pretende envolver cerca de 500 mil estudantes em todo o Brasil. O projeto conta com formação de professores, desafios gamificados e provas objetivas sobre eficiência energética, sustentabilidade e impactos ambientais.

Como participar

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de setembro pelo site oficial: www.onee.org.br.

Os melhores colocados receberão medalhas e prêmios, incluindo notebooks. Além disso, os medalhistas da ONEE 2025 terão acesso direto à segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026.

A grande final, com a cerimônia nacional de premiação, será realizada em 6 de novembro de 2025, em Brasília (DF).

Fonte: Equatorial Pará

