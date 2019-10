Santarém recebe evento internacional sobre contabilidade e desenvolvimento sustentável

Comissão organizadora do IX-ECAL (Foto:Reprodução)- Centenas de profissionais, empresários e estudantes de contabilidade todo país e da América do Sul estarão reunidos em Santarém, de 30 de outubro a 01 de novembro, para o IX Encontro da Amazônia Legal. O evento, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Pará (CRC PA), tem como tema “A Prática Contábil para Desenvolvimento Sustentável”.

“Santarém foi escolhida para sediar o ECAL tanto pela importância do município na disseminação e fortalecimento da contabilidade na região, quanto por seu destaque no âmbito político e econômico, um mercado fecundo para o exercício das diversas áreas que a contabilidade proporciona”, explica a Presidente do CRC PA, Ticiane Lima dos Santos.

Além do desenvolvimento sustentável serão debatidos assuntos como: contabilidade tributária, inovação e tecnologia da contabilidade disruptiva, educação e contabilidade internacional. A programação conta com palestras, painéis, apresentações de artigos e feira de negócios.

A professora da UFRJ, Araceli Ferreira, referência em contabilidade ambiental, é uma das presenças confirmadas. Ela participa do painel “Contabilidade Ambiental e desenvolvimento sustentável, normatizar e medir é o caminho viável?”. Estar em conformidade com as leis regulamentos externos e internos é mais um dos deveres dos profissionais de contabilidade, o chamado compliance, que também será debatido no evento, por Sérvulo Mendonça.

“A contabilidade é importante para o desenvolvimento sustentável, na medida em que transforma dados em informações para contribuir com as tomadas de decisões mais acertadas nas empresas, órgãos e organizações, considerando ainda o desenvolvimento econômico. Então, quanto mais o contador estiver preparado, quanto mais conhecimento sobre os temas que vamos abordar aqui, melhores serão suas orientações para decisões mais acertadas para o desenvolvimento econômico, social, financeiro e sustentável da região, do país e do mundo”, considera a Presidente do Conselho Regional do Pará.

Dentro evento, haverá ainda o Seminário Regional Interamericano de Contabilidade que conta com a participação de nomes como Márcia Ruiz Alcazar, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e José Luís Arnoleto, Presidente de La Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciências Econômicas. As inscrições seguem abertas no site: http://ixecalcrc.rdcode.com. br/

IX ECAL

O IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal e o Seminário Internacional de Contabilidade são uma realização do Conselho de Regional de Contabilidade do Pará, Conselho Federal de Contabilidade, Sescon –PA, Vox Contábil e os Conselhos Regionais de Contabilidade dos Estados de Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Goiás, Acre e Mato Grosso do Sul. São patrocinadores diamante desta edição: o Ipog, JB Software, Netspeed, Omie, Safeweb e patrocinadores prata: Thompson Reuters e CF Contabilidade.

Serviço

Período: De 30 de outubro a 01 de Novembro

Local: Santarém/ Hotel Barrudada

