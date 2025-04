Santarém sedia Seminário Nacional de Atenção Primária na Amazônia a partir desta quarta, 9

Unidade Tapajós do campus Santarém da Ufopa será palco do seminário de atenção primária — Foto: Comunicação Ufopa

Evento ocorrerá em Santarém, na Unidade Tapajós, com o tema ‘Qualificando a gestão do trabalho e da educação na saúde’.

Começa nesta quarta-feira (9) em Santarém, oeste do Pará, o I Seminário Nacional de Atenção Primária na Amazônia: Qualificando a Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, evento promovido pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde). O seminário ocorrerá até 11 de abril na Unidade Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), situada na Rua Vera Paz, bairro do Salé.

Um dos destaques do Seminário será a realização da Aula Magna conjunta da graduação e pós-graduação da Ufopa integrada à programação do evento. Com o tema “Educação Superior e Pós-Graduação no Brasil: Caminhos para a Excelência e Inclusão”, a conferência será ministrada na quinta-feira, 10 de abril, a partir das 14h30, pela presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho.

O Seminário visa a socializar pesquisas sobre a Atenção Primária à Saúde na Amazônia, possibilitando a interação entre pesquisadores e profissionais da saúde. Outro objetivo será discutir as oportunidades e os desafios para a implementação de políticas de gestão do trabalho e da educação na saúde. O evento contará com representação de todos os estados da região Norte, além de outras regiões do país.

Para a coordenadora do evento, Juliana Gagno Lima, professora do Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa, o seminário será uma excelente oportunidade para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Atenção Primária à Saúde na região Norte, pois permitirá a ampliação do diálogo entre ensino, pesquisa, extensão e serviço.

“Nosso objetivo é dar visibilidade às pesquisas e inovações técnico-tecnológicas desenvolvidas por profissionais e gestores da saúde, destacando contribuições concretas para a melhoria do SUS. Além disso, será um espaço essencial para refletirmos, juntos, sobre os desafios enfrentados e planejarmos os próximos passos para a Atenção Primária na Amazônia”, afirmou.

Abertura

A abertura oficial do Seminário Nacional de Atenção Primária na Amazônia ocorrerá nesta quarta-feira, 9 de abril, a partir das 9h, no auditório da Unidade Tapajós da Ufopa. A mesa de abertura contará com a participação do coordenador adjunto dos Programas Profissionais da Saúde Coletiva da Capes, Alberto Novaes; do representante da Secretaria da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, José Eudes Barroso Vieira; entre outras representações nacionais e locais.

Após a abertura, haverá a primeira mesa do evento, com o tema “Histórico e panorama do ProfSaúde na Região Norte”, com a coordenadora Acadêmica Nacional do ProfSaúde, Carla Pacheco Teixeira.

ProfSaúde

O Mestrado Profissional em Saúde da Família é uma estratégia de formação que visa a atender à expansão da graduação e pós-graduação no país, bem como a educação permanente de profissionais de saúde com base na consolidação de conhecimentos relacionados à Atenção Primária em Saúde, à Gestão em Saúde e à Educação. O mestrado é oferecido por uma rede nacional constituída de 45 instituições públicas de ensino superior lideradas pela Fiocruz.

Serviço:

O que: I Seminário Nacional de Atenção Primária na Amazônia: Qualificando a Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Data: 9 a 11 de abril de 2025

Local: Auditório da Unidade Tapajós da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), situada na Rua Vera Paz, bairro do Salé, em Santarém (PA).

Fonte: Ingrid Sales – PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/04/2025/16:12:28

