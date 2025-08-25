Santarém terá primeira caminhada pela conscientização do TDAH

Presidente da associação TEAs do Tapajós, Cibelle Diniz fala sobre o evento ” 1ª Caminhada pela Conscientização do TDAH” — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Evento marcado para dia 31 de agosto quer difundir informações sobre o transtorno e incentivar diagnóstico precoce.

No próximo sábado (31), Santarém, no oeste do Pará, terá a primeira caminhada em prol da conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), promovida pela TEAs do Tapajós. A concentração será em frente à Prefeitura Municipal a partir das 17h30, com saída em direção à Praça de Eventos, na Anísio Chaves, às 18h.

Segundo a presidente da associação, Cibelle Diniz, a iniciativa é pioneira na região e busca não apenas dar visibilidade ao tema, mas também estimular o debate e o respeito. Ela destaca que o TDAH é um transtorno muitas vezes invisível, mas presente na vida de inúmeras famílias. “Embora seja oculto, ele faz parte da rotina de muitas pessoas. É importante difundir informações para que a sociedade conheça e respeite”, ressaltou.

Cibelle reforça ainda a importância do diagnóstico precoce, mas lembra que mesmo em idade adulta é possível buscar respostas. Para ela, descobrir o transtorno pode trazer esclarecimentos sobre questões que acompanharam a pessoa a vida inteira. Além disso, o tratamento adequado é considerado essencial, já que o TDAH se manifesta em diferentes formas — seja por desatenção, impulsividade ou de maneira mista.

A participação na caminhada é gratuita. Quem desejar adquirir a camisa oficial do evento pode entrar em contato com a organização pelo Instagram, através da voluntária Jesarela, para poder compra-la. “É fundamental que a população abrace a causa, pois desenvolver empatia, afeto e respeito é algo que todos nós precisamos”, acrescentou Cibelle.

A mobilização marca um passo importante na região para fortalecer a rede de apoio e conscientização sobre o transtorno, reforçando que a informação e a união da comunidade são ferramentas essenciais para combater o preconceito e ampliar o acesso a cuidados adequados.

Fonte: Luiz Henrique Nunes, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/14:43:48

