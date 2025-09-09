Santarém vai sediar primeira Expo Favela Innovation Pará fora de uma capital

Foto: Reprodução | Evento reúne 100 projetos e promete impulsionar o empreendedorismo das periferias, com cinco iniciativas selecionadas para a edição nacional em São Paulo.

O município de Santarém, no oeste do Pará, vai sediar nos dias 25 e 26 de outubro a Expo Favela Innovation Pará 2025. Pela primeira vez o evento será realizado fora de uma capital brasileira, reunindo 100 projetos selecionados para apresentar ideias criativas e soluções que nascem nas comunidades. A Expo Favela busca valorizar o potencial empreendedor das periferias e abrir caminhos para iniciativas capazes de transformar vidas e ganhar projeção nacional.

Segundo o produtor executivo da Expo Favela, Daniel Noel, a programação será marcada por etapas de seleção competitiva. “O evento é também uma competição, o empreendedor está ali, ele está sendo avaliado. No primeiro dia nós fazemos uma pré-banca, este ano com parceria da Rede de Inovação e Bioeconomia do Baixo Amazonas (Ribba), que vai ajudar a selecionar os 20 melhores negócios. No segundo dia, a gente faz algo estilo Shark Tank, onde uma banca avalia esses 20 para escolher os cinco que irão representar o Pará na edição nacional, em São Paulo”, explicou.

A iniciativa também dialoga com o calendário de eventos internacionais. Considerada uma pré-COP30, a Expo Favela Pará se conecta às discussões da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que este ano terá Belém como sede. A realização em Santarém reforça a ideia de que a inovação e o protagonismo das periferias estão diretamente ligados a debates sobre sustentabilidade, inclusão e futuro econômico da Amazônia.

Entre os projetos selecionados está o de Alessandra Rocha, empreendedora santarena que há oito anos atua no cuidado de cabelos crespos e cacheados. A ideia do negócio surgiu a partir de experiências negativas que viveu em estúdios de beleza.

“A ideia nasceu no meu coração em 2017, a partir de experiências que tive em estúdios. Percebi que muitas mulheres com cabelo crespo tinham dificuldades de encontrar lugares que oferecessem um serviço de qualidade e adequado para cuidar dos cabelos da forma correta”, contou.

A empreendedora detalha também os desafios do empreendedorismo e como a Expo Favela representa uma oportunidade para ampliar seu trabalho. “É bastante desafiador, porque o empreendedorismo, de forma geral, não é simples. Às vezes a gente romantiza, mas essa caminhada é solitária e sem apoio. A Expo Favela vai ser uma grande oportunidade para nós empreendedores, uma porta para conquistar novos clientes e levar nosso trabalho para quem ainda não conhece”.

Outro exemplo é o de Sávio Goldinho, que já trabalha com desenvolvimento de software desde 2021. No início, atuava como funcionário em projetos de outras empresas, mas em dezembro de 2024 decidiu empreender e fundou, com sócios, a própria empresa de tecnologia. Agora, ele vê na Expo Favela a possibilidade de ampliar horizontes.

“A Expo Favela vai ajudar no sentido de viabilidade, a gente quer se apresentar e conhecer novas pessoas, fazer network e que venham novos negócios. Queremos fazer negócios com mais pessoas, negócios maiores, ficar conhecido”, afirmou.

A programação da feira também promete ser abrangente, com uma trilha de conteúdos que vai do empreendedorismo à tecnologia e games, passando pela arte, cultura, música, cinema, literatura, beleza, moda e gastronomia. O objetivo é destacar a diversidade de setores que se desenvolvem dentro das comunidades, impulsionar a economia criativa e fortalecer redes de apoio.

Os números mostram a força das periferias no Brasil. De acordo com o IBGE, 17,7 milhões de pessoas vivem nessas regiões, e 77% delas são negras, bem acima da média nacional de 55%. Essas comunidades movimentam mais de R$ 120 bilhões por ano, e a população negra gera R$ 1,7 trilhão, grande parte por meio do empreendedorismo. Cerca de 90% dos moradores buscam maneiras de aumentar a própria renda.

No Pará, mais da metade da população vive em áreas periféricas que movimentam milhões de reais anualmente. Na região oeste, com Santarém como principal polo, cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem em favelas, comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, impulsionando a economia com pesca artesanal, extrativismo de açaí e castanha, agricultura familiar, turismo comunitário e comércio popular. Além disso, mantêm tradições e práticas sustentáveis que fortalecem a identidade e a economia da Amazônia.

Para o produtor executivo Daniel Noel, a Expo Favela é mais do que uma feira, é um espaço de reconhecimento e valorização. “A Expo Favela é essa grande ocupação de empreendedorismo, hoje é tido como o maior evento de inovação e negócios do quarto setor, que envolve as periferias. É um evento nacional, que estamos fazendo aqui a etapa estadual do Pará. Onde a gente inscreve pessoas que têm o perfil de territórios de favelas, periferias, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas de todo o estado”, afirmou.

SERVIÇO:

EXPO FAVELA INNOVATION PARÁ

Local: Centro de convenções de Santarém – Rodovia Eng. Fernando Guilhon

Datas: 25 e 26 de outubro

Fonte: Zero Nove/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/06:10:25

