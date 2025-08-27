Santarena Viaja para Goiáis para conhecer namorado virtual e desaparecer; Policias do Pará e de Goias investiga o caso

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que saiu de Santarém, no oeste do Pará, dia 24 de agosto e desapareceu em Goiás.

Glaucia Regina Corrêa viajou para conhecer um homem com quem mantinha um relacionamento virtual.

Caroline Corrêa, filha de Glaucia Regina, contou que a mãe embarcou na rodoviária em um ônibus com destino a Goiânia.

Ela chegou no estado de Goiás na terça (26) por volta das 6h da manhã, mas depois disso não deu mais nenhuma notícia.

Ainda segundo Caroline, o celular de Glaucia Regina está desligado e as redes sociais dela foram “hackeadas” supostamente pelo homem com quem ela foi se encontrar.

“Ela conheceu esse homem pelas redes sociais, nunca viu ele na vida. Ela saiu fugida de casa, não falou nada. Quando eu acordei ela não estava mais em casa e nós não sabemos nada”, contou Caroline.

Glaucia Regina Corrêa tem 50 anos e é mãe de três filhos.

Em Santarém ela era proprietária de uma lanchonete. O desaparecimento dela foi registrado na Polícia Civil do Pará e de Goiás.

Ainda segundo Caroline, o último contato que teve presencialmente com a mãe foi no sábado (23) quando elas jantaram juntas. No domingo (24) sem avisar a nenhum familiar, ela viajou, mas por mensagens informou à filha que daria notícias quando chegasse em Goiás, o que não aconteceu.

A família de Glaucia Regina Corrêa pede para quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro da mulher, que acione a polícia ou entre em contato com familiares pelo (93) 99163-4378.

