Santareno acusado de homicídios é procurado pela Polícia do Brasil e da Colômbia

(Foto:Reprodução) – O santareno Bruno Henrique Costa Fonseca, 26 anos, vulgo ‘Bruno Matador’ ou ‘R7’ é procurado pela Polícia do Brasil e da Colômbia. Contra ele existem três mandados de prisão por homicídio expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém.

Ele foi condenado a 28 anos de prisão por ter tentado tirar a vida da ex-namorada, Samara Monteiro, 20 anos, no bairro da Matinha no ano de 2021. Ela estava dentro de um veículo com seu pai quando percebeu que estava sendo perseguida, ao parar em frente a uma residência foi atingida por um tiro no pescoço.

Outro crime que ele estaria envolvido é a morte da jovem manaura Geicimara de Almeida Gomes, de 22 anos. O crime ocorreu em 10 de março deste ano no bairro Ciudad de Rio, na Colômbia. Inicialmente as investigações apontavam suicídio, pois ela teria caído do 16º andar de um edifício, mas a polícia suspeita de feminicídio, com envolvimento de Bruno Henrique, seu ex-companheiro e mais outro suspeito.

Qualquer informação sobre sua localização pode ser repassada ao NIOP (190) ou Disque-denúncia (181). Sua identidade será mantida em sigilo.

Fonte: O Impacto – colaborou Portal Encontro das Águas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/18:56:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...