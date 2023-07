Santos abre vantagem, mas sofre empate do Botafogo na Vila Belmiro

O Santos empatou com o Botafogo em 2 a 2 neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu vantagem na Vila Belmiro com dois gols de Marcos Leonardo, mas sofreu o empate nos minutos finais de jogo.

Com o empate, o Santos ficou na 14ª posição do Brasileirão, com 17 pontos conquistados. Já o Botafogo segue confortável na liderança do torneio, com 40 unidades.

Agora, o Santos volta a entrar em campo pelo Brasileiro contra o Fluminense, no próximo sábado, fora de casa. Já o Botafogo terá pela frente o Coritiba, no domingo, no Estádio Nilton Santos.

O primeiro tempo foi equilibrado, e com poucas chances de gol. Enquanto o Botafogo buscou ter o controle da posse de bola, o Santos se fechou, apostando em bolas longas. Turra armou o Peixe em um 4-3-3, com Lucas Lima aberto pelo lado direito.

Em um jogo mais truncado do que jogador, o Santos foi mais eficiente. No minuto 23, Jean Lucas recebeu com liberdade pela esquerda e lançou Marcos Leonardo em profundidade. O camisa 9 fintou o zagueiro Adryelson e bateu o goleiro Lucas Perri, colocando os mandantes em vantagem

O Botafogo aumentou sua pressão nos primeiros minutos da etapa final. O artilheiro Tiquinho Soares cabeceou com perigo após cruzamento de Victor Sá. O ponta teve grande chance pouco tempo depois, após receber passe de Marlon Freitas a parar em João Paulo.

O Santos teve uma notícia ruim aos 15 minutos do segundo tempo. O goleiro João Palo sentiu um incômodo na região do quadril e teve que deixar o gramado, chorando para a entrada de Vladimir.

O Botafogo seguia com a posse, mas sem a mesma força do início da etapa final. O Santos aproveitou para ampliar a vantagem aos 36 minutos, após recuperação de Lucas Lima e assistência para Marcos Leonardo apenas completar para o fundo das redes.

Logo em seguida, porém, o Botafogo descontou. Victor Sá fez boa jogada pelo lado esquerdo e serviu Janderson, que apenas ajeitou para Tiquinho Soares colocar o Glorioso vivo no jogo.

Aos 42 minutos, veio o empate do Botafogo. O lateral esquerdo Marçal cobrou escanteio na cabeça de Adryelson, que deixou tudo igual e colocou números finais no confronto da Vila Belmiro.

