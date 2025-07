Santos chega a 7 milhões no Tik Tok e “vence” Flamengo nas redes em 2025

Neymar durante amistoso entre Santos x Desportiva Ferroviária • Divulgação / Santos

Peixe teve crescimento de 74% no primeiro semestre, contra 4% do rival.

Historicamente considerado o clube com a maior torcida do país, o Flamengo conseguiu perder este reinado para o Santos, pelo menos nas redes sociais, durante o primeiro semestre de 2025.

De acordo com dados do Ibope Repocum, o Santos atingiu 10,4 milhões de novos seguidores entre janeiro e junho deste ano, somando Facebook, X, Instagram, YouTube e Tik Tok, representando um crescimento de 74%. Já o Flamengo cresceu 4% neste período, somando 2,3 milhões de novos fãs.

O Flamengo segue o líder imbatível na soma total, com 63,3 milhões de seguidores, enquanto o Santos chegou à terceira posição, passando Palmeiras e São Paulo, com 24,5 milhões.

A ascensão mais considerada do Peixe aconteceu no Tik Tok. Nesta semana, o clube chegou aos 7 milhões na plataforma e está a “apenas” 2,7 mi de seguidores do Flamengo, algo considerado improvável.

Efeito Neymar

Embora tenha explodido com a volta do Neymar Jr, o aumento é fruto da reformulação das redes sociais desde 2024. A equipe de Marketing do Peixe identificou pontos de melhoria e reorganizou processos, passando a investir em conteúdos mais criativos e voltados para o público mais jovem, além de apostar no alto poder de alcance dos vídeos verticais.

“Este resultado de crescimento nas redes sociais também é fruto do trabalho da gestão. É claro que o Neymar Jr é um atleta de renome internacional e um dos principais jogadores do futebol mundial, mas é preciso pensar em estratégias de conteúdo, além de ações com os torcedores e sócios, para gerar engajamento e trazer ainda mais visibilidade e relevância em nossos canais oficiais”, afirma o presidente Marcelo Teixeira.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/07:04:06

