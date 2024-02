Santos derrota São Paulo em clássico pelo Paulistão e garante vaga nas quartas de final

(Foto: Reprodução / Ronaldo Barreto/Thenews/Estadão Conteúdo)

Clube da Vila Belmiro é o líder do Campeonato Paulista na classificação geral.

O São Paulo não retornou ‘ao caminho da vitória’ como esperava o atacante Calleri. O tricolor paulista foi derrotado por 1 a 0 pelo líder Santos em clássico disputado nesta quarta-feira, 14, no MorumBis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida foi marcada por decisões polêmicas da arbitragem conduzida por Edina Alves Batista. O único gol do jogo foi marcado por Morelos em um pênalti, que marcou também a primeira vez que ele balança as redes desde que chegou ao Santos. Na reta final da partida, o São Paulo teve um gol anulado após a revisão pelo VAR, que identificou que a bola bateu na mão do atacante Erick. Com a vitória, o Santos se mantém na liderança da classificação geral do Paulistão, com 19 pontos, e já garante sua vaga para as quartas de final. Já o São Paulo acumula sua segunda derrota consecutiva na temporada e corre risco de perder a liderança do Grupo D, já que está a poucos pontos distante do Novorizontino e do São Bernardo. O Santos entra em campo novamente no domingo, 18, contra o Novorizontino. Já o São Paulo disputa contra o Red Bull Bragantino no sábado, 17.

Fonte: Jovem Pan News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2024/10:32:34

