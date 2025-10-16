Santos domina o Corinthians, vence e se afasta da zona de rebaixamento no Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2025: Santos x Corinthians. — Foto: CARLOS TORRES/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo

Zé Rafael, Barreal e Rollheiser anotaram para o Peixe, enquanto Raniele descontou.

No clássico alvinegro, o Corinthians vinha de uma vitória convincente contra o Mirassol e o Santos chegava machucado após derrota para o Ceará. Quando a bola rolou na Vila Belmiro, porém, os papéis pareciam invertidos. Logo aos quatro minutos, Barreal cobrou escanteio e Zé Rafael abriu o placar para o Peixe.

Confiantes, intensos e ligados no jogo, os santistas dominaram totalmente a partida e ampliaram com Barreal em linda finalização de fora da área e com Rollheiser cobrando pênalti. Somente depois de o jogo parecer completamente perdido é que o Corinthians apareceu. A equipe paulistana, contudo, só conseguiu um gol com Raniele e não teve forças para reagir. Final, Santos 3 x 1 Corinthians. Com o resultado o Peixe abriu seis pontos da zona de rebaixamento e o técnico Vojvoda diz que a vitória foi fruto da atitude do time:

“O principal foi a atitude, a agressividade para a pressão. E essa atitude contagiava os jogadores e passava para a torcida, que contagiava os atletas de volta!”

Do outro lado, Raniele criticou justamente o comportamento corintiano:

“No primeiro tempo, o que fizemos foi inaceitável. Nos últimos jogos competimos muito, nesse entramos desligados. O time inteiro”

O líder Palmeiras também jogou e ganhou mais uma! Em casa, o alviverde até saiu atrás depois de o Bragantino fazer 1 a 0 com Jhon Jhon, mas tal qual contra Fortaleza, São Paulo e tantos outros times nesta temporada, se manteve no jogo e conseguiu mais uma virada. Ainda no primeiro tempo Bruno Fuchs empatou, enquanto na segunda etapa Vitor Roque, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque outra vez fizeram Palmeiras 5 x 1 Bragantino. Para o técnico Abel Ferreira, o que vem acontecendo nos últimos duelos é fruto do trabalho e crescimento do elenco alviverde:

“Um grupo no bom momento, determinação, resiliência, atingiu uma maturidade competitiva, com presente e futuro, ainda pode crescer. É muito trabalho e muito mérito dos jogadores”

Nesta quinta-feira (16), o São Paulo enfrenta o Grêmio às 19h em Porto Alegre. O tricolor não terá os laterais Cédric e Enzo Díaz, lesionados, e nem os volantes Pablo Maia, suspenso, e Bobadilla, que defendeu a seleção paraguaia na Ásia.

