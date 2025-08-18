Santos é goleado pelo Vasco por 6 a 0

Campeonato Brasileiro 2025: Santos x Vasco. — Foto: LUCAS CORREA/Agencia Enquadrar/Agencia

Resultado culminou na saída do técnico Cléber Xavier, que foi demitido pela diretoria do Peixe.

Depois de duas vitórias, ainda que sem convencer, o Santos recebeu o Vasco pensando em somar mais três pontos e abrir vantagem da zona de rebaixamento. Em um MorumBis lotado, com mais de 54 mil torcedores, o Peixe começou bem, mas viu os vascaínos irem às redes.

Depois disso, os santistas pareceram afobados e pouco perigo criaram até o início do segundo tempo, quando Guilherme perdeu chance cara a cara e Barreal mandou na trave. O Vasco demorou um pouco, mas reagiu e quando o fez ampliou para 2 a 0.

A partir desse gol, o Santos ruiu completamente e em um intervalo de 15 minutos levou mais quatro gols dos cariocas, perdendo por 6 a 0. Após o jogo, o técnico Cléber Xavier foi demitido pela diretoria do Peixe.

O Palmeiras também jogou! No Rio de Janeiro, o alviverde foi com muitos titulares para o duelo contra o Botafogo, que, por sua vez, escalou poucos atletas do considerado onze ideal.

No primeiro tempo cada time teve uma grande chance, mas enquanto Joaquin Correa desperdiçou para os cariocas, Felipe Anderson converteu para os paulistas.

Precisando do empate, o Botafogo ficou com a bola, só que o Palmeiras se defendeu bem e aguentou até o apito final. O alviverde sobe para a segunda posição e segue a quatro pontos do líder Flamengo.

O São Paulo entra, nesta segunda-feira (18), na reta final de preparação para o jogo contra o Atlético Nacional nesta terça pela Copa Libertadores.

Como a primeira partida terminou empatada por 0 a 0, quem vencer avança às quartas de final. O atacante Lucas Moura, que atuou por 45 minutos e fez um gol contra o Sport no sábado pode ser a grande novidade da equipe.

Já o Corinthians terá a semana livre para treinos antes de encarar o Vasco no próximo domingo. O atacante Romero e os defensores Cacá e Angileri ficarão disponíveis novamente depois de cumprirem suspensão.

