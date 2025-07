Santos empata com o Fluminense em 2 a 2 pelo Brasileirão Sub-17

Foto: Reprodução | Empate na Ibrachina Arena.

Na tarde desta quarta-feira, dia 9, na Ibrachina Arena, em São Paulo, o Santos enfrentou o Fluminense pelo Brasileirão Sub-17 de 2025. Jogo equilibrado, com muitas ações, principalmente no segundo tempo, e que terminou empatado em 2 a 2.

Desde os primeiros minutos de jogo, o Santos buscou o ataque, tentando pressionar o Fluminense. O Peixe criava chances, mas pecava muito no último passe ou nas finalizações. Já o Tricolor, tentava armar contra-ataques para tentar chegar na frente.

Aos 36 minutos, lance polêmico: Ryan Carlos cabeceou em direção ao gol e o zagueiro do Fluminense, com o braço levantado, cortou bola. A arbitragem não marcou pênalti e foi muito cobrada, inclusive após o apito que encerrou a etapa inicial.

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e abriu o marcador aos 10 minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque, o camisa 2, Adalberto, pegou de primeira, com a perna destra, marcando um belo gol na Ibrachina Arena: 1 a 0 para o Tricolor.

O Santos acordou após o gol sofrido, foi para cima e empatou aos 15′. Após bola roubada no meio-de-campo, Nadson fez uma boa arrancada, da ponta direita para dentro, e serviu David Nogueira, que da entrada da área bateu de chapa, colocado, sem chances para o goleiro: 1 a 1.

Aos 41′, o Fluminense fez o segundo. Após cruzamento pela esquerda, um ‘quiprocó’ na área, o goleiro do Santos, João Pedro, fez duas defesas difíceis mas não evitou o gol de Fábio José. Mas, dois minutos depois, o Santos empatou com João Grando, de cabeça, após boa trama e cruzamento: 2 a 2 e assim acabou o jogo.

Pelo Brasileirão Sub-17, o Fluminense volta a campo na terça-feira, dia 15, às 14h45, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no clássico contra o Flamengo. Já na quarta, dia 16, às 15 horas, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, o Santos encara o Atlético. Antes, o Peixe vai a campo pelo Paulista da categoria no sábado, dia 12, 11 horas, também na Ibrachina Arena, em São Paulo, quando tem pela frente o time da casa.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/17:23:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...