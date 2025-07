Santos supera lambança, lei do ex e expulsão e busca empate contra o Sport

Foto:© Getty Images | O Santos saiu perdendo por 2 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O Sport abrir o placar aos 3 minutos de jogo com Derik Lacerda após uma lambança de Gabriel Brazão, que cedeu o primeiro gol ao dar um chutão que rebateu no atacante do time adversário.

O Santos buscou um empate heroico por 2 a 2 contra o Sport neste sábado (26), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos saiu perdendo por 2 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O Sport abrir o placar aos 3 minutos de jogo com Derik Lacerda após uma lambança de Gabriel Brazão, que cedeu o primeiro gol ao dar um chutão que rebateu no atacante do time adversário.

O Santos ainda ficou com um jogador a menos na reta final do 1º tempo, após expulsão de Tomás Rincón. O jogo ficou frenético no 2º tempo, e Lucas Limas, ex-Santos, fez o 2 a 0 para o Sport, mas o Peixe reagiu com gols de Gabriel Bontempo e Basso.

O empate na Ilha do Retiro faz o Santos deixar a zona de rebaixamento, somando 15 pontos e chegando à 16ª colocação. No entanto, o Vasco, que caiu uma posição, pode recuperar sua posição ainda na rodada. O Sport segue na lanterna, somando agora 5 pontos.

O próximo duelo do Santos é contra o Juventude, no Morumbis, no dia 4, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Peixe fechou um acordo com o São Paulo para disputar três partidas do Brasileirão no estádio do Tricolor. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Bahia em casa, no dia 2

Não teve “milagre” na Ilha do Retiro

O Sport segue sem vencer em um jejum que já completa quatro meses. A última vitória do Leão da Ilha foi em 22 de março, contra o Retrô na final do Campeonato Pernambucano.

De lá para cá foram 18 partidas contando com a de hoje, com quatro empates e 14 derrotas no período. Sem vencer na atual edição do Brasileirão, o Sport segue há quatro anos sem uma vitória na elite do futebol brasileiro.

A última vitória do Sport na Série A do Brasileirão havia sido em 3 de outubro de 2021, quando venceu o Grêmio por 2 a 1 fora de casa, em Porto Alegre. Naquela edição, o Sport foi rebaixado para a Série B, onde permaneceu até a última temporada.

Gols e destaques

Zoeira sem limites. Antes do início da partida na Ilha do Retiro, torcedores do Sport mostraram máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, para provocar o craque do Peixe.

1 x 0: O Sport abriu o placar logo aos 3 minutos de partida. O Sport pressionou a saída de bola, o goleiro Gabriel Brazão tentou dar um chutão e acabou acertando Derik Lacerda. Barletta aproveitou a sobra, cortou o zagueiro pela direita, e rolou para o próprio Derik empurrar para o fundo do gol.

Boa jogada do Peixe! Aos 15 minutos, Igor Vinícius avançou pela direita, aplicou um belo drible no adversário e cruzou para a área. Barreal, que começou a partida substituindo o lesionado Guilherme no ataque santista, bateu de primeira para a defesa do goleiro Gabriel Vasconcellos.

Brazão se recupera. Barletta recebeu lançamento longo, ficou cara a cara com Gabriel Brazão, mas dessa vez o goleiro do Santos não vacilou e fechou a porteira evitando mais um gol do Sport.

Jogo morno do Peixe. O Santos passou a dominar a partida e aos 35 minutos chegou a alcançar quase 70% de posse de bola, mas sem conseguir criar grandes oportunidades.

Perdeu na cara. Enquanto o Santos ficava com a bola, o Leão da Ilha continuava espetando o Peixe nos contra-ataques. Em um deles, Barletta recebeu ótimo passe em profundidade de Matheuzinho. O atacante do Sport tentou puxar para a canhota mas foi desarmado por Brazão.

Marcação confusa e expulsão. Tomás Rincón, do Santos, foi advertido com um cartão amarelo após dar um carrinho por trás em Derik Lacerda. O árbitro Rafael Klein foi chamado ao VAR e, após checar o lance, decidiu cancelar o amarelo e expulsar Rincón com o cartão vermelho. O volante do Peixe acertou a sola da chuteira no tornozelo de Derik.

Mudanças no intervalo. Derik Lacerda precisou ser substituído ao sentir dores após a entrada de Rincón. Cleber Xavier também mexeu no Santos durante o intervalo, colocando Tiquinho Soares, Gabriel Bontempo e Caballero.

2º tempo frenético. Após as alterações, o Sport começou a segunda etapa pressionando o Santos e chegou a fazer 2 a 0 aos 5 minutos com Colo Ramírez, mas Barletta estava em posição de impedimento e participou ativamente da jogada. Rapidamente o VAR confirmou o impedimento e o gol foi anulado.

É lá e cá. Após tomar muito sufoco e correr o risco de ver o Sport ampliar a vantagem, o Santos começou a equilibrar mais a partida e flertou com o gol de empate em jogadas com Neymar e Rollheiser.

2 x 0: O Sport ampliou a vantagem em jogada de Lucas Lima. O meia avançou pela esquerda após troca de passes e cruzou para o meio da área. Caballero bloqueou o cruzamento, mas a bola pegou no contrapé de Brazão.

2 x 1: Gabriel Bontempo colocou fogo no jogo ao diminuir o placar aos 33 do 2º tempo. Neymar avançou pela esquerda, tocou em Tiquinho Soares, que fez o pivô e ajeitou para Bontempo finalizar com uma bela cavadinha.

2 x 2: Tudo igual! Barreal cobrou falta da meia-esquerda, Tiquinho Soares raspou a cabeça na bola, que ainda bateu em João Schmidt e se ofereceu a Basso, que finalizou rasteiro no cantinho direito para empatar o jogo.

FICHA TÉCNICA

Sport 2 x 2 Santos

Campeonato: Brasileirão (17ª rodada)

Data: 26/07/2025

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Cartões amarelos: Lucas Lima e Zé Lucas (SPO)

Cartões vermelhos: Rincón (SAN)

Gols: Derik Lacerda (SPO), 3′ do 1º tempo (1-0); Lucas Lima (SPO), 24′ do 2º tempo (2-0); Gabriel Bontempo (SAN), 33′ do 2º tempo (2-1); Basso (SAN), 43′ do 2º tempo (2-2)

Sport: Gabriel Vasconcellos, Matheus Alexandre, Thyere, Ramon, Cariús, Rivera, Lucas Lima (Hyoran), Zé Lucas (Pedro Augusto), Barletta (Romarinho), Matheusinho, Derik Lacerda (Colo Ramírez). Técnico: Daniel Paulista.

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius (Caballero), Basso, Luan Peres, Souza (Bontempo), Rincón, João Schmidt, Neymar, Rollheiser, Deivid Washington (Tiquinho Soares), Barreal. Técnico: Cleber Xavier.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/16:09:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...