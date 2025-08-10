Santos surpreende o Cruzeiro e vence de virada no Mineirão

Guilherme, do Santos, comemora o seu gol na partida entre Cruzeiro e Santos válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo (10). 10/08/2025 – • Foto: Luciano Brew/Estadão Conteúdo

Vitória dá um respiro ao Peixe na luta contra o Z4; Já a Raposa perde chance de colar na liderança.

Depois de um primeiro tempo apagado, o Santos deu a volta por cima na etapa final e venceu o Cruzeiro de virada por 2 a 1, neste domingo (10), em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileiro.

Os gols da virada santista no Mineirão saíram dos pés de Guilherme e Caballero. Fabrício Bruno fez o único gol da Raposa.

Com a derrota em casa, o Cruzeiro fecha o primeiro turno na segunda posição com 37 pontos, três atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a menos.

O jogo

O Santos venceu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o Peixe fez um péssimo primeiro tempo, saiu perdendo para o Cruzeiro, mas mudou de postura no intervalo e foi buscar a virada no Mineirão lotado. Com gols de Guilherme e Caballero, o Alvinegro Praiano bateu a Raposa, por 2 a 1, e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...