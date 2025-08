Santos vence o Juventude e deixa a zona de rebaixamento

Campeonato Brasileiro 2025: Santos x Juventude. — Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Agência O Globo

No MorumBis, o Peixe fez um jogo muito aberto, mas conseguiu ser mais efetivo e ganhou por 3 a 1 com dois gols de Neymar.

No MorumBis, o Santos foi com uma escalação bastante ofensiva para cima do também ameaçado pela queda Juventude.

A necessidade de vitória dos dois times resultou em um jogo sem controle e as equipes trocaram golpes desde o princípio.

Os gaúchos tiveram várias oportunidades para abrir o placar, mas o Peixe saiu na frente com Neymar e ampliou pouco depois com Barreal.

O Juventude ainda descontou no primeiro tempo com Ángel e pressionou na etapa complementar, parando no goleiro Gabriel Brazão, que foi decisivo mais uma vez.

Na reta final do jogo, porém, o Santos conseguiu um pênalti e Neymar, de novo, marcou, fechando a partida em 3 a 1.

O resultado tira o Peixe da zona de rebaixamento e o técnico Cléber Xavier afirma que esse era o aspecto mais importante do jogo de ontem:

“Tentamos agredir no primeiro tempo, demos espaço para contra-ataque do Juventude, que também não vem bem. O mais importante era o resultado. Temos feito jogos bons e sem resultado. Hoje fizemos o primeiro tempo bom e o segundo tempo, que caímos, conseguimos a vitória que é o mais importante.”

Palmeiras e Corinthians se preparam para o segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque. O alviverde dificilmente contará com os retornos dos zagueiros Murilo e Bruno Fuchs, já que nesta segunda nenhum dos dois participou dos treinos mais intensos com os colegas de equipe.

Se eles de fato não puderem atuar, Micael e Gómez formarão a defesa outra vez. Do lado alvinegro a princípio não há problemas para o técnico Dorival Júnior escalar a equipe.

Desta forma o time deve ter a mesma formação do jogo de ida. O Corinthians se classifica com qualquer empate.

Também, nesta quarta-feira (6), o São Paulo enfrenta o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil. A partida será em Curitiba e o tricolor pode jogar pela igualdade. O técnico Hernán Crespo terá os retornos do meia Rodriguinho, que passou a usar uma máscara por um trauma no rosto, e do zagueiro Alan Franco e do atacante Ferreirinha, que cumpriram suspensão no Brasileiro.

