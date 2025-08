São Paulo bate Athletico com brilho de reservas e sai na frente nas oitavas

Foto: Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (31), no Morumbis, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os gols do São Paulo foram marcados por Pablo Maia e Ferreirinha. Viveros descontou para o Athletico na reta final.

Maia marcou seu primeiro gol desde outubro de 2023, curiosamente contra o mesmo Athletico-PR, em chute de fora. Ferreirinha aproveitou jogadaça de Rodriguinho para marcar o segundo do time da casa.

O São Paulo joga por um empate na partida de volta, quarta que vem, em Curitiba, mas poderia até perder se não tivesse sofrido o gol no final.

Uma vitória do Athletico por um gol, seja qual for o placar, leva para os pênaltis; não há a regra do gol fora na competição.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 20h30, quando visita o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

MISTO DE CRESPO DECIDE

Hernán Crespo mandou a campo um time misto e viu justamente seus reservas decidirem a partida. Pablo Maia acertou um bonito chute colocado no primeiro tempo para abrir o marcador, enquanto Rodriguinho fez jogadaça para dar assistência para Ferreirinha marcar.

Outra novidade que se colocou no radar de Crespo foi o jovem lateral-direito Maik. Aos 20 anos, ele fez sua estreia profissional após brilhar no título da Copinha e pode ter chances diante de um elenco que tem apenas Cédric na posição.

SÃO PAULO

Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric (Maik), Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio (Alisson), Rodriguinho e Wendell (Enzo Díaz); Ferreirinha e André Silva (Luciano). Técnico: Hernán Crespo

ATHLETICO-PR

Santos; Belezi, Habraão e Léo; Riquelme, Benavídez, Patrick, Dudu Kogitzki (Mendonza) e Fernando; Giuliano (Zapelli); Alan Kardec (Viveros). Técnico: Odair Hellmann

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

Amarelos: Wendell e Cédric; Belezi e Odair Hellmann

Gols: Pablo Maia (31’/1ºT) e Ferreirinha (32’/2ºT); Viveros (41’/2ºT)

Público: 42.012

Renda: R$ 1.944.658,00

