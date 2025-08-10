São Paulo bate Vitória e cola no G6 do Brasileirão

Sabino comemora gol sobre o Vitória • Rubens Chiri / São Paulo FC

Bobadilla e Sabino fizeram os gols da vitória no MorumBIS.

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 neste sábado (9) em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No MorumBIS, Bobadilla abriu o placar no primeiro tempo.

Aos 19 minutos, o paraguaio recebeu na área e finalizou, contando com desvio, para balançar as redes. O segundo gol saiu só no fim da partida. Aos 40 da segunda etapa, após cobrança de escanteio, Ferraresi bateu cruzado e Sabino só precisou escorar para ampliar o placar.

Com esse resultado, o São Paulo chegou a 28 pontos e chegou a entrar no G6 da competição, aproveitando também a derrota do Bragantino para o Inter também neste sábado. Mas acabou sendo “empurrado” para fora da zona de classificação pelo Botafogo, que venceu o Fortaleza. Com isso, o Tricolor ficou na sétima posição, colado no G6.

Já o Vitória estacionou nos 18 pontos e segue colado na zona de rebaixamento. O Rubro-negro baiano é o 16º colocado, primeiro time fora do Z4, a apenas três pontos do Vasco, que ainda joga nesta rodada.

Agora o São Paulo vira a chave para a Libertadores. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. O jogo será na próxima terça-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS.

Já o Vitória só volta a campo no próximo sábado (16), quando encara o Juventude, em casa, pelo Brasileirão. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília).

