São Paulo e Corinthians perdem jogadores por lesão

Copa do Brasil 2025: Palmeiras x Corinthians. — Foto: Alex Miranda/Ato Press/Agência O Globo

O tricolor ficará sem o zagueiro Arboleda pelas próximas semanas, enquanto Carrillo e Depay vão desfalcar a equipe alvinegra.

Fora da Copa do Brasil, o São Paulo recebeu outra notícia muito ruim nesta quinta-feira: o zagueiro Arboleda, que deixou o jogo contra o Athletico Paranaense com dores, teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda.

O problema deve tirá-lo de ação por um período que pode chegar a até um mês. Se isso ocorrer, o tricolor ficará sem o camisa 5 na sequência do Brasileirão e nos duelos com o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas de final da Libertadores. Os jogos da competição internacional serão nas próximas duas terças. Antes, no sábado, o São Paulo encara o Vitória pelo Brasileiro em casa.

O Corinthians se classificou no torneio nacional, mas também teve notícias ruins ontem: o meia Carrillo sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias, enquanto o atacante Memphis Depay teve uma lesão na coxa direita. A equipe volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Juventude em Caxias do Sul.

Assim como o São Paulo, o Palmeiras se concentra agora apenas nas disputas da Copa Libertadores e do Brasileirão. No domingo a equipe enfrenta o Ceará em casa e ainda existe a expectativa pelos possíveis retornos dos zagueiros Bruno Fuchs e Murilo, que estão se recuperando de lesão. Já pela Copa Libertadores o alviverde vai encarar o Universitario do Peru nas próximas duas quintas.

O Santos volta a campo contra o Cruzeiro no domingo em Belo Horizonte. O Peixe deverá contar novamente com o atacante Guilherme, que treinou sem limitações depois de se recuperar de um problema no tornozelo direito. Quem não está mais à disposição é o volante Pituca, que deixou o clube de forma amigável na quarta.

